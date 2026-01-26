Az energiaügy a nemzetpolitika része

Az energia megszerzése, felhasználása és kereskedelme meghatározó szuverenitási kérdés, amely mindig is központi jelentőségű volt, és ma is az – mondta Schmidt Mária, XXI. Század Intézet főigazgatója a XXI. Század Intézet és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) szervezésében megrendezett Energiaszuverenitás 2026 konferencián hétfőn Budapesten.

Kiemelte: sem az Európai Unió, sem Magyarország nem önellátó fosszilis energiából, és a kitettséget kritikus szintre emelik az EU politikusainak hibás döntései. Készpénznek vették az ENSZ klímapolitikai iránymutatásait, ami a „klímahisztériát indított el”, átideologizálta az energiapolitikát, és végső soron energiaválsághoz vezetett – mondta.

Hozzátette, az EU vezetői a korszellemnek engedve a zöldpolitikától várták az uniós energiaellátás megoldását, miközben a szélerőműveket és a napelemeket – amelyek legfeljebb kiegészítő szerepet töltenek be – aránytalan támogatásban részesítették.

Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) főigazgatója elmondta az energiaszuverenitás garantálása az állam nemzetbiztonságának és gazdasági stabilitásának alapfeltétele. Energiaszuverenitás nélkül nincs hosszú távú társadalmi felemelkedés – tette hozzá.