Átvállalja a hideg miatti többletterheket a kormány

A kormánynak a januárban bekövetkezetett vis majorra reagálni kellett, hiszen a januári többletfogyasztás csaknem 200 millió köbméter gázt jelent országos szinten, ez pedig 30 százalékos növekedés egy átlagos januárhoz képest – mondta az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Czepek Gábor kiemelte, ezért döntött úgy a miniszterelnök, hogy a januári hideg miatti többletterheket átvállalja a kormány, és erre egy munkacsoportot is létrehoztak, amely hétfőn 9 órától ülésezik.

Hozzátette, megvizsgálják, hogy a többletterhek – legyen szó gázról, távfűtésről vagy villanyról – milyen mértékűek. Ezeket kompenzálni kell, erről tárgyal a munkacsoport – tette hozzá.

Czepek Gábor arra is kitért, hogy Európában a rezsiárak Magyarországon a legkedvezőbbek: az országban átlagosan körülbelül 250 ezer forintot fordít évente egy család rezsire, gázra és villanyra. Ez az összeg a szomszédos országok közül Szlovákiában 650 ezer, Romániában 600 ezer, Lengyelországban 900 ezer forint, Csehországban pedig milliós tétel.

Czepek Gábor elmondta, a rezsivédelem mindenkire vonatkozik, aki fűt vagy villamos energiát használ Magyarországon, így ha van egy rendkívüli hideg, ha van egy vis major, akkor a segítségnek is generálisnak kell lennie. Ezért olyan konstrukción dolgoznak, amely mind a 3,3 millió gázzal és mind a 600 ezer távhővel fűtőt érinti, nem csak rezsihatár fölötti értékekkel, amely 300 ezer családot és háztartást érint.

Az államtitkár kitért arra is, hogy elindult az otthoni energiatároló program és február 2-án nyílik meg az a felület, ahol a pályázatokat be lehet nyújtani. A már napelemmel rendelkezők és azok, akik vállalják napelem telepítését pályázhatnak 2,5 millió forintra, nagyságrendileg egy tároló beruházás egy inverterrel és munkálatokkal együtt 3,2 millió forint.

Hisznek abban, hogy ez nagy előrelépés nemcsak a villamosenergia rendszer számára, hanem a háztartások számára is. „A célunk az, hogy 2030-ra a villamos energia tekintetében önellátók legyünk és egy új stratégiai pályára állítsuk Magyarországot és a magyar villamosenergia rendszert, ehhez nyújt segítséget ez a pályázat” – fogalmazott az államtitkár.