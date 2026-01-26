Hódít az Airbnb Bukarestben is

Egy év leforgása alatt hatvan százalékkal nőtt az Airbnb-típusú lakások száma Romániában - írja a kolozsvári Főtér. Mint olvasható, bár a 2025-ös évre még nem publikusak az adatok, azt már lehet tudni, hogy az országban 2024-ben több mint 18 ezer otthon volt regisztrálva az adóhivatalnál (ANAF) bérbe adható apartmanként olyan platformokon, mint a Booking vagy az Airbnb.

Ugyan a hatvan százalékos növekedés szép, ám e mutató még mindig messze elmarad más európai országokétól, ahol a túlzott turizmus és az ingatlanpiac egyensúlytalansága miatt minduntalan tiltakozások törnek ki. Csak Bukarestben már egyre több az olyan tömbház, amelyeknek kapujában egyre-másra szaporodnak a kiadó lakásokhoz tartozó kulcsszéfek – olyan ingatlanról is lehet tudni, amelyben 23 kiadó lakás működik egyszerre.

A legtöbb turista city break-re érkezik a romániai városokba, ez egy rövid kiruccanást jelent, mindössze 2-3 napot, ezt pedig a 2024-es adatok is alátámasztják. Hivatalos ANAF-adatok szerint 2024-ben Bukarestben 2055 ember szerez jövedelmet magántulajdonban lévő lakások turisztikai célú bérbeadásából, ez azt jelenti, hogy 2055 lakás van hivatalosan regisztrálva a Booking vagy az Airbnb oldalakon, de a szám ennél magasabb is lehet - teszi hozzá a Főtér.