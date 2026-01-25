Blokád jön a balkáni államok schengeni határain

Blokád alá vonják a schengeni országok felé vezető teherforgalmi határátkelőket a szerbiai, bosznia-hercegovinai, montenegrói és észak-macedóniai kamionsofőrök január 26-án, hétfőn 12 órától. Az akció öt napig tart - írja a Szabad Magyar Szó. Mint olvasható, az akció oka az Európai Unió új EES (Entry/Exit System) rendszere, amely szerint a schengeni térségben legfeljebb 90 napot lehet tartózkodni bármely 180 napos időszakban. A fuvarozók szerint ez a szabály ellehetetleníti a hivatásos sofőrök munkáját.

Aleksandar Spasić, a Nemzetközi Szállítmányozás Üzleti Egyesület főtitkára azt mondta, az EES csak „hab a tortán” egy több mint húsz éve húzódó problémában, amely a nyugat-balkáni közúti áruszállítás teljes leállásával fenyeget. Spasić szerint a tiltakozás nem egyoldalú lépés, hanem négy ország közös döntése, miután az EU-nál tett kétéves próbálkozások - brüsszeli tárgyalások, levelek, egyeztetések - nem hoztak eredményt. A fuvarozók nem magát az EES-t ellenzik, hanem azt, hogy a rendszert a hivatásos sofőrökre is változtatás nélkül alkalmazzák.

A főtitkár arra figyelmeztetett, hogy már most is történnek letartóztatások és kitiltások: az elmúlt egy hétben például a németországi Rostock kikötőjében hét sofőrt vettek őrizetbe.

„Ez már nem bírság, hanem a szakma vége” – fogalmazott. A fuvarozók szerint Szerbia különösen kiszolgáltatott helyzetben van, mivel nincs tengeri kijárata, a vasúti áruszállítás fejletlen, a közúti fuvarozás pedig a gazdaság egyik alapja. A blokád következményei szerintük azonnal érezhetők lesznek: akadozni fog az export és az import, a gyárak nyersanyaghiánnyal szembesülhetnek.