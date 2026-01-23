Nagy sebességű vasutat álmodtak a románok

Dokumentumok és a tervek szintjén nagyot álmodik a mindenkori román vezetés, a mindennapi valóság azonban hűen tükrözi a több évtizedes lemaradás és a lassú, néhol kínkeserves modernizáció keverékét - írja a Főtér.

A több mint tízezer kilométer kiterjedésű román vasúthálózat jelentős részén sebességkorlátozás van a pálya rossz állapota miatt, ezért a személyszállító szerelvények átlagsebessége még mindig 45-50 kilométer körül mozog óránként, a tehervonatoké pedig alig éri el ennek a tételnek a felét - olvasható a Főtér cikkében. Mint az anyagból kiderül, hálózat alig 40 százaléka villamosított, így ez az egyik legfőbb célkitűzése a jelenlegi fejlesztéseknek. Bár az új szerelvények beszerzése folyamatban van, a vasúti járműflotta gerincét továbbra is a több évtizedes kiöregedett kocsik és mozdonyok adják. Az elavult állomány jelentősen rontja az utazási komfortot és a szolgáltatás megbízhatóságát.

Utalnak rá, jelenleg Románia történetének legnagyobb vasúti beruházása zajlik, főként az EU-s helyreállításai alapnak köszönhetően.

A legfontosabb munkálatok a Páneurópai IV-es folyosó (Kürti-Arad-Segesvár-Brassó) mentén, valamint az erdélyi fővonalakon koncentrálódnak. A Kolozsvár és Nagyvárad közötti szakasz teljes villamosítása és kétvágányúsítása drasztikus vágányzárakkal és jár, de hosszú távon alapjaiban írja felül a régió közlekedését. Ezzel párhuzamosan a déli összeköttetések javításán is dolgoznak a Karánsebes – Lugos – Temesvár – Arad vonalon, miközben a Grădiștea híd újjáépítése 19 évnyi kényszerszünet után állította helyre a közvetlen kapcsolatot Bukarest és Giurgiu között.

A vasútfejlesztés újabb állomása egy közel 800 kilométer hosszú nagysebességű folyosó létrehozása, amely Nagyváradtól Konstancáig szelné át az országot, így kapcsolva össze Romániát az európai vasúthálózattal. A cernavodai atomerőmű korszerűsítéséért is felelős kanadai Atkins Realis vállalat által kidolgozott terv egy hibrid megoldást javasol: ahol lehet, alkalmassá teszik a meglévő szakaszokat 160-200 km/órás sebességre, ahol pedig szükséges, teljesen új, kétvágányú pályákat építenek, amelyek akár a 250 km/órás haladást is lehetővé teszik.