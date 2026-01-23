Mindent átírtak a németek

Akkora a kereslet az elektromos modellek iránt, hogy a Mercedes után a BMW is úgy határozott, hogy felgyorsítja a gyártást Magyarországon és a kapacitásokat is növeli.

A BMW a debreceni gyárban felgyorsítja az új, elektromos iX3 SUV gyártását, mivel a vártnál jóval több előrendelés érkezett – írja a Mandiner.

A cikk megjegyzi, hogy a Mercedes-Benz is jelentős keresletet tapasztal az elektromos GLC modell iránt, ezért mindkét vállalat bővíti kapacitásait; a BMW Debrecenből exportál majd az Egyesült Államokba is.

A lap hozzáteszi, Donald Trump amerikai elnök múlt héten tízszázalékos vámot helyezett kilátásba Németország és más EU-országok autóira, de Magyarországra nem vonatkozott volna – végül visszavonta fenyegetését.