Az élre tört Magyarország

Magyarországon az elmúlt öt évben ötszörösére nőtt a napenergia-termelés, ezzel – régiós társaihoz hasonlóan – messze meghaladta az Európai Unióban regisztrált átlagot.

Az Európai Unióban először termeltek több áramot nap- és szélenergiából, mint fosszilis forrásokból, ezek aránya 2025 első felében meghaladta a 30 százalékot – írja a DenníkN nyomán a Mandiner.

„Magyarországon az elmúlt öt évben ötszörösére nőtt a napenergia-termelés, ezzel az élmezőnybe került Spanyolországgal és Hollandiával együtt” – emelte ki a cikk.

Magyarország az elmúlt évtizedben a világ élvonalába került a napenergia hasznosításában: az áramtermelés 25 százaléka már napenergiából származik, míg 2019-ben ez csak 4-5 százalék volt. A régióban Lengyelország, Csehország és Szlovákia is jelentős növekedést ért el, e négy ország együtt hatszorosára növelte termelését öt év alatt, meghaladva az EU-átlagot.