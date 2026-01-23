Felgyorsultak a kifizetések a magyar agráriumban. Már több mint 730 milliárd forint értékben születtek támogatói döntések, amelyek összege a közeljövőben az 1000 milliárd forintot is meghaladhatja a beruházási típusú pályázatok esetében. A fejlesztések érdemben erősítik a magyar agrárium versenyképességét – jelentette ki Viski József államtitkár a Gabonatermesztők Országos Szövetségének Szántóföldi Szakmai Napján, az Agromashexpón az Agrárminisztérium csütörtöki közleménye szerint.

Az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokért felelős államtitkár elmondta, hogy a tavalyi évben az agrár-vidékfejlesztési kifizetések rendkívül jól alakultak. Míg 2024-ben ez az összeg 1273 milliárd forint volt, addig 2025-ben összesen 1509 milliárd forint kifizetését tudta teljesíteni a korábbinál hatékonyabban működő szervezetrendszer. Hozzátette, jelentős előrelépés a gazdálkodói fizetőképesség biztosítása vonatkozásában az is, hogy a közvetlen agrártámogatások esetében az év végéig kifizetett előleg és részfizetés mértéke minden eddiginél nagyobb volt, hiszen 557 milliárd forinthoz jutott az a 154 ezer ügyfél, aki benyújtotta egységes kérelmét – írták.

Szintén tavaly zárult le az előző agrártámogatási ciklus, azaz a Vidékfejlesztési Program (VP), melynek 3000 milliárd forintos keretét forrásvesztés nélkül használta fel hazánk. A magyar vidék erőteljes fejlődésen ment keresztül 2010 óta, melyben a VP-n keresztül nyújtott támogatásoknak megkerülhetetlen szerepük van. A kormányzati döntés nyomán az uniós támogatásokhoz nyújtott kimagasló mértékű, 80 százalékos hazai társfinanszírozásnak köszönhetően minden eddiginél nagyobb forráskihelyezés történt a vidékfejlesztési felhívásokhoz kapcsolódóan 2021 és 2023 között. A jelenlegi Közös Agrárpolitika Stratégia kereti között is folytatódik a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztése – emelte ki Viski József a közlemény szerint.

A szaktárca államtitkára hangsúlyozta, hogy a hatékonyabb és gyorsabb bírálati és kifizetési folyamat mellett felülvizsgálták a korábbi terveket, forrás-átcsoportosításokkal és új pályázatokkal válaszolva az időközben felmerülő piaci és természeti kihívásokra. A cél az, hogy a lehető legtöbb gazdálkodót támogassák, hiszen a gazdáknak most van igénye a fejlesztésekre és ehhez pedig forrásokra van szükségük – húzta alá. A gazdaságfejlesztést ösztönző beruházásokkal kapcsolatos támogatói döntések mértéke mindennél jobban igazolja a koncentráltabb tervezés és forráskezelés létjogosultságát. Többek között az élelmiszer- és feldolgozó üzemek fejlesztésére több mint 450 milliárd forintnyi, az állattartó telepek felújítása keretében 143 milliárd forintnyi, a kertészeti ágazat beruházásai esetében 105 milliárd forintnyi összegben születtek támogatói döntések. Ezeken túl számos ágazati intézkedéssel élt a tárca, melyek a rendkívüli környezeti, gazdasági és piaci környezetben segítik a gazdálkodókat, a krízistámogatások és a támogatott hitelkonstrukciók mellett – tette hozzá Viski József.