Egyre több földhő hasznosítási támogatás érhető el

Minden eddiginél több támogatás pörgeti fel a földhő hasznosítását – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) csütörtökön

A közlemény szerint Magyarország adottságai kifejezetten kedveznek a geotermikus energia felhasználásának, e téren már most az európai élvonalba tartozunk. A Jedlik Ányos Energetikai Programban a kormány az eddigi ráfordításokat többszörösen meghaladó forrásmennyiséget mozgósít a további előrelépés érdekében. A beruházók pénzügyi kockázatait az első kútfúrásokra fordítható összesen 10 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás csökkentheti. A pályázati felhívás csütörtökön megjelent, a jelentkezés márciusban indul.

A magyar energiapolitika kiemelt célkitűzései a minél nagyobb mértékű önellátásra való törekvés, a megfizethető energia biztosítása és az energiatermelés zöldítése. A geotermikus energia fokozott felhasználása mindhárom törekvés valóra váltását előremozdíthatja. Állami támogatás nélkül a stratégiai célok eléréséhez szükséges nagyságrendű beruházások megvalósítása azonban nem biztosítható – írták.

A kormány a Jedlik Ányos Energetikai Programmal támogatja a vállalkozások energetikai korszerűsítéseit, energiahasználatuk zöldítését, hatékonyságának javítását. A kiírások egyebek mellett az ipari energiatárolók telepítéséhez, a biogáz-biometán előállításához, a távhőrendszerek fejlesztéséhez kínálnak állami hozzájárulást. A programcsomag legfontosabb hatásaként csökkenti a hazai cégek rezsikiadásait, ezzel erősítve versenyhelyzetüket.

A Jedlik-program három pályázattal ösztönzi a földhő fokozott hasznosítását. A csütörtökön megjelent 10 milliárd forintos kiírásból tíz-húsz vidéki helyszínen megvalósuló projekt kaphat legalább 400 millió, de legfeljebb 1 milliárd forint támogatást. Ha a fúrás sikeresnek bizonyul, az állami hozzájárulás az összes elszámolható költség tizedét fedezheti, míg sikertelenség esetén akár a felét is. A fizikai befejezés határideje a támogatási szerződés hatálybalépésétől számított két év, de legkésőbb 2028 vége. A pályázatokat első körben 2026. március 2-tól április végéig lehet majd benyújtani – tudatta az EM.

Hozzátették, hogy egy másik, jövő héten élesedő kiírás 12 milliárd forinttal segíti a hálózatra kapcsolódó, geotermális alapú villamosenergia-termelő rendszer kialakítását meglévő termelő és visszasajtoló kútra alapozva. A harmadik ágazati programelem szintén március elejétől érhető el, 19 milliárd forint kamatmentes hitellel ösztönözheti a geotermikus hő- és villamosenergia-termelő beruházások megvalósítását, a kútfúrástól a termelésen át, egészen az energia felhasználókig történő eljuttatásáig.

Rámutattak, hogy 2010-hez képest már négyszeresére emelték a geotermikus hőenergia kitermelését. Az iparág fellendítését új, rugalmas engedélyezési rendszer, a Magyar Geotermia Klaszter létrehozása, az országos geotermikus kutatási program folytatása is szolgálja. A Nemzeti Földhő Hasznosítási Koncepció célul tűzi ki, hogy 2030-ra megduplázzák, a 6,4 petajoule bázisérték kétszeresére növeljék a hazai földhő felhasználást. A Jedlik Ányos Energetikai Programban minden eddiginél több forrás, összesen 41 milliárd forint áll rendelkezésre földhős beruházásokra. A geotermia a kormányzati támogatások jóvoltából a hazai zöldgazdaság húzóágazatává válhat – áll a közleményben.