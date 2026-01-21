Sok fiatalt hoz helyzetbe az Otthon Start Program

Sok fiatalt hoz helyzetbe, emellett a helyi gazdaságot is erősíti az Otthon Start Program, amelynek köszönhetően 20 milliárd forintnyi hitel érkezett Veszprém vármegyébe – közölte a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerdai, várpalotai sajtótájékoztatóján.

Panyi Miklós elmondta, hogy az Otthon Start Program, amely fix 3 százalékos kamatra kínál lakásvásárlásra fordítható kölcsönt, az egész országot megmozgatja.

Hozzátette: szeptember 1-je óta több mint ezer hitelkérelem érkezett Veszprém vármegyéből, ezek közül 700-at már elbíráltak. Fontosnak nevezte, hogy minden második hiteligénylés mögött fiatal házasok állnak. Az átlagos hitelösszeg 31 millió forint, 90 százalékát használt, 10 százalékát új lakásra fordítják.

Veszprém vármegye lakosságarányos igénylés tekintetében a kilencedik helyen áll országosan, Várpalota járásban eddig 100 hiteligénylés volt, ezek kétharmadát már el is bírálták – tette hozzá.

Kiemelte, hogy a program az építőipar számára is lehetőséget hozott, sokan keresnek ugyanis építési telkeket.

Panyi Miklós elmondta azt is, hogy az új évben a meglévők mellett további lehetőségek is nyílnak. Példaként említette a 11 százalékos minimálbér-emelést, a közigazgatásban dolgozók 15 százalékos béremelését és az egymillió forintos otthontámogatást.

Bővült a családi adókedvezmény is, január 1-jétől a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák nem fizetnek jövedelemadót – tette hozzá.

Hegedűs Barbara (Fidesz) országgyűlési képviselő azt mondta, a fiatalok számára fontos és gazdaságosabb is, ha saját ingatlanban élnek, ennek ellenére korábban csak az albérlet jelentett számukra alternatívát. Ebben hozhat változást az Otthon Start Program, amely szerinte társadalmi és gazdasági szempontból is előremutató.

Talabér Márta (Fidesz-KDNP), Várpalota polgármestere szólt arról, hogy a település hosszú ideig lemaradásban volt otthonteremtés, lakásépítés szempontjából, de most tudatosan építkeznek, telkeket alakítanak ki a városban.

Az Otthon Start Program fontos elemének nevezte, hogy az által az egyedülállók is lehetőséghez jutnak, akik korábban kiszorultak az ilyen jellegű lehetőségekből. További előny, hogy nemcsak a fiatalok, hanem az idősebbek is lehetőséget kapnak a program révén – tette hozzá.