Gazdaság
Akcióterv indul az éttermeknek
Papírmentes lesz a szektor
Jön a 100 milliárd forintos akcióterv az éttermeknek
Fotó: AFP/Jonathan Nackstrand
A közzétett tájékoztató szerint adómentes lesz az éttermi fogyasztáshoz köthető reprezentáció, csökken a turizmusfejlesztési hozzájárulás, valamint kiterjesztik a felszolgálási díj kedvezőbb adózását.
Kedvezményes hitelt kapnak az ágazati szereplők a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül, Vendéglátó Kisokos készül, illetve csökkennek az adminisztratív terhek, „2027-től papírmentessé tesszük a szektort” - olvasható a bejegyzésben.