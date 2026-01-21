Akcióterv indul az éttermeknek

Jön a 100 milliárd forintos akcióterv az éttermeknek - közölte a kormány a Facebook-oldalán szerdán.

A közzétett tájékoztató szerint adómentes lesz az éttermi fogyasztáshoz köthető reprezentáció, csökken a turizmusfejlesztési hozzájárulás, valamint kiterjesztik a felszolgálási díj kedvezőbb adózását.

Kedvezményes hitelt kapnak az ágazati szereplők a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül, Vendéglátó Kisokos készül, illetve csökkennek az adminisztratív terhek, „2027-től papírmentessé tesszük a szektort” - olvasható a bejegyzésben.