Akcióterv indul az éttermeknek

Papírmentes lesz a szektor

MH/MTI
 2026. január 21. szerda. 20:09
Jön a 100 milliárd forintos akcióterv az éttermeknek - közölte a kormány a Facebook-oldalán szerdán.

Akcióterv indul az éttermeknek
Jön a 100 milliárd forintos akcióterv az éttermeknek
Fotó: AFP/Jonathan Nackstrand

A közzétett tájékoztató szerint adómentes lesz az éttermi fogyasztáshoz köthető reprezentáció, csökken a turizmusfejlesztési hozzájárulás, valamint kiterjesztik a felszolgálási díj kedvezőbb adózását.

Kedvezményes hitelt kapnak az ágazati szereplők a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül, Vendéglátó Kisokos készül, illetve csökkennek az adminisztratív terhek, „2027-től papírmentessé tesszük a szektort” - olvasható a bejegyzésben.

