2026. január 20., kedd

Előd

EUR 385.97 Ft
USD 332.05 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Gazdaság

Keddi forintárfolyamok

Az eurót 385,47 forinton jegyezték hét órakor, magasabban a hétfő esti 385,32 forintnál

MH
 2026. január 20. kedd. 7:47
Megosztás

Vegyesen alakult a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Keddi forintárfolyamok
Az eurót 385,47 forinton jegyezték január 20-án, kedden reggel hét órakor, magasabban a hétfő esti 385,32 forintnál
Fotó: AFP/Silas Stein

Az eurót 385,47 forinton jegyezték hét órakor, magasabban a hétfő esti 385,32 forintnál. A dollár jegyzése 330,99 forintról 330,53 forintra csökkent, a svájci franké pedig 415,02 forintról 415,03 forintra változott.

Az euró árfolyam 1,1663 dollárra emelkedett a hétfő esti 1,1641 dollárról.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink