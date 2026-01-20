Eladják Európa egyik legrégebbi sörgyárat

A döntés oka a sörértékesítés alacsony szintre való visszaesése az országban. Az üzem új tulajdonosa a müncheni Schneider Weisse cég lesz.

A Weltenburger másik sörgyártóhoz került (képünk illusztráció)

Németország legrégebbi kolostori sörgyárát, a Weltenburgert a müncheni Schneider Weisse sörgyár vásárolja meg az értékesítés visszaesése miatt, – írja a The Guardian.

Az üzletet 2027-ben zárhatják le. A sörgyár a bajorországi Weltenburgi apátságban található. Az italt több mint 1000 éve gyártják a vállalkozásban.