Eladják Európa egyik legrégebbi sörgyárat

A Weltenburgert átadják, egy másik vállalathoz kerül

 2026. január 20. kedd. 23:41
A döntés oka a sörértékesítés alacsony szintre való visszaesése az országban. Az üzem új tulajdonosa a müncheni Schneider Weisse cég lesz.

A Weltenburger másik sörgyártóhoz került (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Tobias Schwarz

Németország legrégebbi kolostori sörgyárát, a Weltenburgert a müncheni Schneider Weisse sörgyár vásárolja meg az értékesítés visszaesése miatt, – írja a The Guardian.

Az üzletet 2027-ben zárhatják le. A sörgyár a bajorországi Weltenburgi apátságban található. Az italt több mint 1000 éve gyártják a vállalkozásban.

