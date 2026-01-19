Szigorít a Magyar Nemzeti Bank

A pénzforgalmi törvény módosítása szerint a bankok élőhangos telefonos ügyfélszolgálati munkatársainak a hét minden napján 24 órában fogadniuk kell az ügyfelek pénzforgalmi szolgáltatásokat érintő bejelentéseit; a jegybank elvárja, hogy 2 percnél több ne legyen az ügyfél várakozási ideje az ügyintéző élőhangos bejelentkezéséig – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hétfői közleményében.

Az MNB jelezte: vezetői körlevelet adtak ki a bankoknak a pénzforgalmi szolgáltatásokat érintő visszaélésekkel kapcsolatos ügyfélbejelentések gördülékeny kezelése érdekében.

A pénzforgalmi törvény szerint a fogyasztók bármikor ingyenesen bejelenthetik bankjuknál, ha csalás áldozatává váltak, és ennek során szükség esetén kezdeményezhetik a bankkártya, illetve a netbanki felület letiltását is.

Az indokolatlan késedelem elkerülése érdekében a pénzforgalmi szolgáltatóknak a telefonos ügyfélszolgálatok egyes időszakokban megfigyelt terhelésének megfelelő számú, felkészült, erre a feladatra elkülönített ügyintézővel kell rendelkezniük.

Elvárás, hogy a telefonos menürendszerben eltöltött idő rövidítése érdekében a csalásbejelentés az először elhangzó menüpontban kapjon helyet, az élőhangos bejelentkezést megelőző tájékoztatás során csak a jogszabályban előírt, elengedhetetlen banki információk hangozzanak el, illetve az ügyfelek a piaci szereplők telefonos reklámjainak és egyéb tájékoztatóinak meghallgatása előtt választhassák a visszaélés bejelentéséhez szükséges menüpontot.

A pénzforgalmi szolgáltatóknak honlapjukon jól láthatóan kiemelve, könnyen elérhető helyen kell közzétenniük telefonos menürendszerük struktúráját, illetve (ha van) a visszaélések bejelentését fogadó külön telefonszámot. Ha az adott banknál az ügyfél a számlájához való hozzáférést mobil- vagy internetbank révén is korlátozni tudja, felügyeleti elvárás, hogy annak feloldására csak személyes vagy telefonos ügyfélszolgálat révén legyen lehetőség – emelte ki a közleményben az MNB.