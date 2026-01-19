Repülnek a dolgozók az MI terjedése nyomán

A költséghatékonyság jegyében a vállalatok a humán erőforrások helyett előszeretettel választják a mesterséges intelligenciát - írja a pozsonyi Új Szó. Mint olvasható, a nemcsak a kisebb, hanem már a nagyobb, befutott cégek is elbocsátásokat kezdtek eszközölni, a tendencia már Szlovákiában is megfigyelhető.

A lap szerint általában legfőképp a mérnökök, technikusok és az adminisztrátorok kapnak az útilaput. Az ezen szakmákban dolgozók közül tavaly novemberben több mint kétezren jelentkeztek a munkaügyi hivataloknál, ami jóval több, mint az előző években. A mesterséges intelligencia révén a cégek ugyanazt a munkát kevesebb emberrel is el tudják végezni. Az olyan globális nagyvállalatok, mint például a Nestlé, a Lufthansa, a Google, a Meta vagy a Microsoft, több tízezer munkahelyet szüntettek meg, az így felszabaduló pénzt pedig elsősorban az AI fejlesztésére fordítják.