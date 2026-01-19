Oroszország több mint 2 millió tonna gabonát vitt el a megszállt területekről

A hírszerzési adatok szerint 2025-ben összesen több mint 2 millió tonna gabonát szállítottak el, amelynek döntő többsége – mintegy 1,4 millió tonna – az év második felében hagyta el a térséget.

A jelentés szerint bővül a felvevőpiacok köre. A szállítmányok 53,6 százaléka két fő célországba került: Egyiptomba (490 ezer tonna) és Bangladesbe (250 ezer tonna). Emellett nőttek a szállítások Libanon (78,1 ezer tonna) és Törökország (96,7 ezer tonna) felé, valamint újraindult az export Szíriába (94,4 ezer tonna) is - írja az RBC-Ukraine alapján a KárpátHír.

Az agráritermékek kisebb mennyiségben eljutottak Dzsibutiba, Szaúd-Arábiába, Vietnámba, sőt, egyes balkáni országokba is.

A szankciók megkerülésére Oroszország az úgynevezett „ship-to-ship” (hajóról hajóra történő) átrakodási módszert alkalmazza a Kavkaz kikötő horgonyzóhelyén. A gyűjtőhajók használatával Moszkva célja kettős:

eltitkolni a gabona valódi, megszállt területekről származó eredetét;

lehetővé tenni a szállítmányozóknak, hogy elkerüljék az ukrajnai megszállt kikötőkbe való behajózást, csökkentve a jogi kockázatokat.

Ezt a sémát alkalmazzák többek között a Szaúd-Arábiába, Bangladesbe és Vietnámba irányuló szállításoknál is. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter korábban már jelezte, hogy Oroszország „árnyékflottát” hozott létre a gabonalopáshoz, Kijev pedig figyelmeztette a vásárló országokat a következményekre.