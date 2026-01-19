Kilőtték Magyarországról a Polymarket-et

Kőkeményen lépett föl a Polymarket nevű, nemzetközi blokkláncalapú előrejelzési platform ellen a Szabályozott Tevékenységek Ellenőrzési Hatósága. A portál legutóbb arról híresült el, hogy valaki iszonyatosan sok pénzt kaszált Nicolas Maduro venezuelai elnök elfogása kapcsán.

A Szabályozott Tevékenységek Ellenőrzési Hatósága (SZTEH) kitiltotta Magyarországról a Polymarket fogadási platformot – írja a Bitcoinbázis nevű szakmai portál. Mint írják, a digitális kikötő a világ vezető blokklánc-alapú előrejelzési platformja, ahol naponta több milliárd dollár értékben fogadnak tömegek egyes események kimenetelére. A téma amúgy bármi lehet a sportfogadásról, választásokról, geopolitikai bizonytalanságokról vagy pénzpiaci döntésekről. A magyar felhasználók által egyelőre kevésbé látogatott oldal olyan eseményekre is kínál téteket, mint a 2026-os választások vagy a Ferencvárosi Torna Club labdarúgó mérkőzései.

A lap szerint az előbbire egyébként már közel ötmillió dollár értékben fogadtak.

Az oldal felhasználói európai idő szerint hétfő reggel tapasztalták, hogy magyar IP címmel az oldal nem elérhető, a tájékoztatásban pedig az jelent meg a főképernyőn - legyen szó iOS, vagy éppenséggel Windows-hozzáférésről -, hogy az SZTFH-0325927 számú hatósági döntés miatt a tartalom hozzáférhetetlenné vált. A Bitcoinbázis megjegyzi, fontos megjegyezni, hogy nem a Polymarket tiltotta le a magyar felhasználókat, és nem is döntött úgy, hogy kivonul innen, hanem a hatóság határozott a magyar felhasználók sorsáról. Az intézkedés egyébként kizárólag csak a magyar IP címre vonatkozik, vagyis az oldal továbbra is elérhető különböző VPN-ek használatával.

Az oldal legutóbb akkor került be a nemzetközi hírekbe, amikor valaki hatalmas pénzt keresett Nicolas maduro venezuelai elnök elfogása révén.