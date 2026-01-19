Hatalmas beruházás érkezik Magyarországra

A Mercedes megkezdi az új, teljesen elektromos meghajtású GLB modelljének sorozatgyártását Kecskeméten, aminek köszönhetően hamarosan akár évi 350 ezer autót is elő tudnak itt állítani, így közelebb kerül az a cél is, hogy Magyarország évente egymillió autót le tudjon gyártani - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint hétfőn a helyszínen.

A tárcavezető a Mercedes-Benz a gyártásindító ünnepségén vett részt, ahol kiemelte, hogy ez a lépés a német vállalat fejlesztési stratégiájának egy újabb fontos sarokköve, amely biztos alapként szolgál a jövőbeli portfólió számára és egyúttal nagy siker Kecskemétnek és Magyarországnak is.

Leszögezte, hogy a Mercedes a városban a cégcsoport második és hazánk legnagyobb autógyárát építette meg, amely „egyszerűen megállíthatatlan”, hiszen folyamatosan érkeznek a hírek az újabb modellek gyártásának az idetelepítéséről, a beszállítói láncot is a végsőkig sikerült lerövidíteni az elektromos akkumulátorok terén, és a telephely lassan négy éve kizárólag megújuló energiahordozókra alapozza a működését.

„Büszkék vagyunk arra, hogy az itt zajló beruházásoknak köszönhetően hamarosan évente akár 350 ezer autót is elő tudnak majd itt állítani, ez pedig közel visz minket annak a stratégiai célunknak a végrehajtásához, hogy Magyarország abban az elit ligában játsszon, ahol évente egymillió autót tudunk legyártani” – mondta.

„És egy újabb dimenzióba léptünk akkor, amikor kutatás-fejlesztési tevékenység is került ide, és a prototípusok fejlesztésében a magyar mérnököknek, Kecskemétnek is egyre nagyobb szerepe lesz” – folytatta.

Majd hozzátette, hogy a vállalat jelenleg 4500 embernek ad munkát, ezzel a térség legnagyobb foglalkoztatója, így nélküle Bács-Kiskun vármegye sem lett volna képes az elmúlt tíz évben több mint a duplájára, mintegy 1800 milliárd forintról 3800 milliárd forintra növelni az ipari teljesítményét.

Szijjártó Péter kitért arra is, hogy az elmúlt másfél évtized az egymást követő globális válságokról szólt, amelyek nyomán egy új világrend van kialakulóban, és a gazdasági erőviszonyok újraírásában az autóipari forradalomé a főszerep.

Rámutatott, hogy töretlenül halad előre a szektor elektromos átállása, és egy-egy ország jövőbeli sikerességét nagyban meghatározza majd, hogy milyen szerepet tud betölteni ezen évszázados jelentőségű folyamatban.

„És mára mindenféle túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy Magyarország az új elektromos autóipari időszakban a világ élvonalába került. Magyarország az elektromos autóiparnak az egyik európai fellegvára lett. Mindez óriási teljesítmény Magyarországtól, a magyar gazdaságtól, a beruházó vállalatoktól, a magyar családoktól és minden egyes magyar embertől” – vélekedett.

Majd kijelentette, hogy egyáltalán nem magától értetődő, hogy egy hasonló méretű és hasonló kapacitásokkal rendelkező ország egy ilyen fontos globális technológiai forradalom egyik éllovasa legyen, s azok között legyen, akik diktálják annak a tempóját.

„És ez Magyarország számára gazdasági erőt, a magyar emberek számára modern munkahelyeket, a magyar családok számára pedig hosszú távú és biztos megélhetést jelent” – sorolta.

A miniszter tudatta, hogy hazánkban az elmúlt tizenegy év során 452 nagy, autóiparhoz kapcsolódó beruházás jött létre összesen 6800 milliárd forint értékben, amelyek nyomán 65 ezer új munkahelyet teremtettek és az autóipar termelési értéke bőven átlépte az évi 10 ezer milliárd forintot.

Érintette azt is, hogy mindez nem jöhetett volna a német vállalatok Magyarországba vetett bizalma nélkül, de az itt beruházók tisztában vannak vele, hogy nálunk garantált a „befektetéseik, a munkahelyeik és a dolgozóik” biztonsága.

„És ennek a gazdasági és fizikai biztonságnak most nagyobb jelentősége van, mint bármikor korábban. Emellett persze jó érv Magyarország mellett, hogy Európa legalacsonyabb adóit kell fizetni, és hogy a magyar munkaerő az európai élvonalban van, minden kétséget kizáróan” – fűzte hozzá.

Végezetül pedig arra is emlékeztetett, hogy Magyarország egyike a világ azon három országának, ahol mind a három prémium német autómárka termelési kapacitással van jelen.

A rendezvényen Jens Bühler, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója felidézte, hogy 2012 óta, a kecskeméti gyár eddigi termelése során már több mint 2 millió jármű gördült le a gyártósorokról.

Mint mondta: az új EQ technológiájú GLB – az EQB után – a második teljesen elektromos modell, amely a kecskeméti telephelyen készül – ezt követi majd márciusban a modern belső égésű motorral szerelt hibrid GLB. A modellnek mind a teljesen elektromos, mind a csúcstechnológiás hibrid hajtású változata ugyanazon a gyártósoron készül majd.

Michael Schiebe, a Mercedes-Benz AG igazgatósági tagja, a termelési és ellátási lánc vezetője arról beszélt, hogy a vállalat 2022 óta mintegy egymilliárd eurót fektetett be a kecskeméti telephelybe, részben a meglévő gyártósorokat rugalmasabbá tették, valamint átfogó digitalizációt valósították meg. A korszerű gyártási technológiák mellett kulcsfontosságú szerepet kap a mesterséges intelligencia és az automatizáció.

A helyszínen kiosztott sajtóanyag szerint a világszerte több mint 30 gyárat működtető Mercedes-Benz rövid ellátási lánc stratégiájának megfelelően a karosszéria elemeit a kecskeméti gyár saját présüzemében állítják elő, a teljesen elektromos GLB újonnan fejlesztett akkumulátorai pedig a telephely új akkumulátorösszeszerelő üzeméből érkeznek.

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. árbevétele 2024-ben 4,171 milliárd euró volt, több mint 904 millió euróval elmaradt a 2023-as értéktő, adózott eredménye 2024-ben 57,596 millió euróra csökkent az egy évvel korábbi 95,661 millió euró nyereségről. A vállalat 2024-ben több mint 146 ezer járművet gyártott.