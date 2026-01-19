Elkelt a NIS, mert megvette a MOL

Véget ért egy történet, biztosítva lesz Szerbia kőolajellátása. Mint arról több alkalommal beszámoltunk, az orosz fél kivásárlása az amerikai pénzügyminisztérium feltétele volt, amely október 9-én szankciókat vezetett be a NIS-szel szemben. Ennek hatására fennakadások keletkeztek a pancsovai finomító működésében. Azért, hogy Szerbia elkerülje az összeomlást, 2025. december 31-én a Külföldi Vagyonkezelési Hivatal (OFAC) különleges engedélyt adott, melynek révén a NIS január 23-ig tovább dolgozhatott.

Szijjártó Péter múlt héten Belgrádban tárgyalt, míg Orbán Viktor a közelmúltban Moszkvában vetette föl az ügyet. Ha tételesen tekintjük, akkor az orosz Gazpromnak 11,3, leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek 44,9, a belgrádi kormánynak 29,9 százaléknyi részvénye van, míg a fennmaradó szegmensen a kisrészvényesek és alkalmazottak osztoznak meg. A most megkötött kontraktus révén a szerb állam öt százalékkal növelte vagyonát, miközben a MOL hozzájutott a fennmaradó papírokhoz - melyekből egy rész az Egyesült Arab Emírségekbe kerül.

A MOL a bevásárlás révén ismét mérhető olajpiaci és régiós stratégiai előnyre tesz szert, tárgyalási pozíciója pedig értékesebbé válik - esetünkben leginkább a NIS-t ellátó horvát Janaf vezetéket üzemeltető részvénytársasággal szemben. Ezen túl számításba kell venni, hogy a NIS finomítója ugyan nem a legmodernebb, de kimondottan jó műszaki állapotban leledzik, továbbá akad nem kevés kutatás-termelési érdekeltsége. S mindezen túl a döntően Délkelet-Európában jelenlévő kiskereskedelmi hálózata, azaz több mint négyszáz tankállomása is vonzó gyümölcs.

Fontos megjegyezni, jelenleg nem tudjuk, mennyi volt a vételár, s az sem egészen világos, hogy a pénz miként juthat el az oroszokhoz. Akik még sajnos beleköphetnek a levesbe...