2026. január 20., kedd

Előd

EUR 385.97 Ft
USD 332.05 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Gazdaság

A Fülöp-szigetek új gázmezőt fedezett fel

A Kína befolyási övezetéhez közel fekszik

MH
 2026. január 19. hétfő. 21:19
Megosztás

A Fülöp-szigetek új gázmezőt fedezett fel Palawan partjainál. Marcos elnök ezt lehetőségnek tekinti a fenyegető energiaválság elhárítására és az ellátás hosszú távú biztosítására.

A Fülöp-szigetek új gázmezőt fedezett fel
A Fülöp-szigetek elnöke, Ferdinand Marcos Jr. kijelentette, hogy Manila nem támogatja Tajvan függetlenségét
Fotó: AFP/Pool/Ezra Acayan

A Fülöp-szigetek új gázmezőt fedezett fel Palawan szigete partjainál, ahogy arról az AP beszámol. Ferdinand Marcos Jr. elnök kijelentette, hogy ez a lelet hosszú távon biztosíthatja az ország energiaellátását. Az új „Malampaya East 1” gázmező mindössze öt kilométerre fekszik a már több mint 20 éve működő Malampaya gázmezőtől.

Az első tesztek azt mutatják, hogy naponta nagy mennyiségű gáz nyerhető ki – ez elegendő ahhoz, hogy évente több mint 5,7 millió háztartást lásson el árammal.

Energiaválság fenyeget: új gázmező a megmentő

A Malampaya gázmező rendkívül fontos a Fülöp-szigetek számára, mivel az AP szerint Luzon, az ország legnagyobb és legnépesebb szigete áramellátásának több mint 20 százalékát biztosítja. A szakértők azonban figyelmeztetnek: a gázkészletek hamarosan kimerülhetnek.

Az energiaválság elkerülése érdekében Marcos elnök már 2023-ban 15 évvel meghosszabbította a Malampaya kitermelési engedélyét, ahogy arról a Reuters beszámol. Az új lelet most segíthetne a fenyegető hiány pótlásában és a drága energiaimporttól való függőség csökkentésében.

A Dél-kínai-tengeren zajló konfliktusok nehezítik a kitermelést

Az új gázmező ugyan a Fülöp-szigetek gazdasági övezetében található, de a régió politikailag vitatott. Kína szinte az egész Dél-kínai-tengert magáénak tartja, és évek óta blokkolja az olyan projekteket, mint a Reed Bank területének kitermelése.

Kína ráadásul járőrökkel is erősíti jelenlétét a régióban, ami tovább nehezíti a nyersanyagok kitermelését. Emellett más országok, például Vietnam és Malajzia is részt vesznek a konfliktusban.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink