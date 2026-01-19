A Fülöp-szigetek új gázmezőt fedezett fel Palawan partjainál. Marcos elnök ezt lehetőségnek tekinti a fenyegető energiaválság elhárítására és az ellátás hosszú távú biztosítására.

A Fülöp-szigetek új gázmezőt fedezett fel Palawan szigete partjainál, ahogy arról az AP beszámol. Ferdinand Marcos Jr. elnök kijelentette, hogy ez a lelet hosszú távon biztosíthatja az ország energiaellátását. Az új „Malampaya East 1” gázmező mindössze öt kilométerre fekszik a már több mint 20 éve működő Malampaya gázmezőtől.

Az első tesztek azt mutatják, hogy naponta nagy mennyiségű gáz nyerhető ki – ez elegendő ahhoz, hogy évente több mint 5,7 millió háztartást lásson el árammal.

Energiaválság fenyeget: új gázmező a megmentő

A Malampaya gázmező rendkívül fontos a Fülöp-szigetek számára, mivel az AP szerint Luzon, az ország legnagyobb és legnépesebb szigete áramellátásának több mint 20 százalékát biztosítja. A szakértők azonban figyelmeztetnek: a gázkészletek hamarosan kimerülhetnek.

Az energiaválság elkerülése érdekében Marcos elnök már 2023-ban 15 évvel meghosszabbította a Malampaya kitermelési engedélyét, ahogy arról a Reuters beszámol. Az új lelet most segíthetne a fenyegető hiány pótlásában és a drága energiaimporttól való függőség csökkentésében.

A Dél-kínai-tengeren zajló konfliktusok nehezítik a kitermelést

Az új gázmező ugyan a Fülöp-szigetek gazdasági övezetében található, de a régió politikailag vitatott. Kína szinte az egész Dél-kínai-tengert magáénak tartja, és évek óta blokkolja az olyan projekteket, mint a Reed Bank területének kitermelése.

Kína ráadásul járőrökkel is erősíti jelenlétét a régióban, ami tovább nehezíti a nyersanyagok kitermelését. Emellett más országok, például Vietnam és Malajzia is részt vesznek a konfliktusban.