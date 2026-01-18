Egy geológus szerint ezért olyan fontos Grönland

A sziget természeti erőforrásainak gazdagsága a több mint négy milliárd éves, rendkívül változatos geológiai történetéhez köthető.

Ezek között vannak olyan kritikus nyersanyagok – például lítium és ritkaföldfémek (REE), amelyek elengedhetetlenek a zöld technológiákhoz, de termelésük és fenntarthatóságuk rendkívül érzékeny kérdés –, valamint egyéb értékes ásványok és fémek, és hatalmas mennyiségű szénhidrogén, beleértve az olajat és a gázt.

Grönland három, a jég alatt mélyen fekvő ritkaföldfém-telepe a világ legnagyobbjai közé tartozhat, és hatalmas potenciállal rendelkezik a globális energetikai átálláshoz elengedhetetlenül szükséges akkumulátorok és elektromos alkatrészek gyártása terén.

Grönland szénhidrogén-potenciáljának és ásványkincseinek mértéke ösztönözte Dániát és az Egyesült Államokat arra, hogy kiterjedt kutatásokat végezzenek az új tevékenységek, például a bányászat kereskedelmi és környezeti életképességéről. Az Egyesült Államok Geológiai Szolgálata becslése szerint Grönland északkeleti partvidéke (beleértve a jéggel borított területeket is) körülbelül 31 milliárd hordó olajegyenértékű szénhidrogént tartalmaz, ami megegyezik az Egyesült Államok teljes bizonyított kőolajkészletével.

De Grönland jégmentes területe, amely majdnem kétszer akkora, mint az Egyesült Királyság, a sziget teljes területének kevesebb mint egyötödét teszi ki – ami felveti annak a lehetőségét, hogy a jég alatt hatalmas, még feltáratlan természeti erőforrások találhatók.

Grönland természeti erőforrásainak gazdagsága az elmúlt 4 milliárd év rendkívül változatos geológiai történetéhez kapcsolódik. Itt találhatóak a Föld legrégebbi kőzetei, valamint teherautó méretű darabok natív (nem meteoritból származó) vasból. A gyémánttartalmú kimberlit „csöveket” az 1970-es években fedezték fel, de még nem kezdték el kitermelni őket, főként a bányászat logisztikai kihívásai miatt.

Geológiai szempontból rendkívül szokatlan (és olyan geológusok számára, mint én, izgalmas), hogy egy területen mindhárom fő természeti erőforrás – az olajtól és a gáztól a ritkaföldfémekig és drágakövekig – keletkezésének folyamatát végigkövethették. Ezek a folyamatok a hegyképződés, a riftesedés (a kéreg relaxációja és kiterjedése) és a vulkáni tevékenység epizódjaihoz kapcsolódnak.

Grönlandot hosszú hegyképződési időszakok alakították. Ezek a nyomóerők felhasították a kéregét, lehetővé téve az arany, a rubinhoz hasonló drágakövek és a grafit lerakódását a törésekben és repedésekben. A grafit elengedhetetlen a lítium-akkumulátorok gyártásához, de a Dániai és Grönlandi Geológiai Szolgálat szerint a Kínához és Dél-Koreához hasonló nagy termelőkhez képest még mindig „kevéssé feltárt”

Grönland természeti erőforrásainak legnagyobb része azonban a riftes időszakokból származik – ideértve a legutóbbi, alig több mint 200 millió évvel ezelőtti, a jura időszak kezdetén kialakult Atlanti-óceánt is.

Grönland szárazföldi üledékes medencéi, mint például a Jameson Land Basin, úgy tűnik, hogy a legnagyobb olaj- és gázkészletekkel rendelkeznek, hasonlóan Norvégia szénhidrogénben gazdag kontinentális talapzatához. Azonban a rendkívül magas költségek korlátozzák a kereskedelmi kitermelést. Egyre több kutatás utal arra, hogy Grönland partjainál kiterjedt kőolajrendszerek találhatók.

Az olyan fémek, mint az ólom, a réz, a vas és a cink szintén jelen vannak a szárazföldi (többnyire jégmentes) üledékes medencékben, és 1780 óta kis mértékben helyben is kitermelik őket - mondja Jonathan Paul a Londoni Egyetem Royal Holloway földtudományi tanszékének docense, számol be a The Conversation..

Nehéz beszerezni ritkaföldfémeket

Bár Grönland nem áll olyan szoros kapcsolatban a vulkáni tevékenységekkel, mint a közeli Izland – amely egyedülálló módon egy közép-óceáni hátság és egy köpenypluma metszéspontjában fekszik –, Grönland számos kritikus nyersanyaga vulkáni múltjának köszönheti létét.

A niobium, tantál és itterbiumhoz hasonló ritkaföldfémeket magmás kőzetrétegekben fedezték fel – hasonlóan az északnyugat-angliai ezüst- és cinkkészletek felfedezéséhez (és későbbi kitermeléséhez), amelyek nagy vulkáni intrúziók csúcsán keringő meleg hidrotermális vizek által kerültek oda.

Grönland jégmentes területe, amely majdnem kétszer akkora, mint az Egyesült Királyság, a sziget teljes területének kevesebb mint egyötödét teszi ki (AP)

A ritkaföldfémek közül kritikus fontosságú, hogy Grönlandon a jég alatt elegendő diszprózium- és neodímium-tartalék található ahhoz, hogy a jövőbeni globális kereslet több mint egynegyedét kielégítsék – összesen közel 40 millió tonnát.

Ezeket az elemeket egyre inkább a legfontosabb, de egyben a legnehezebben beszerezhető ritkaföldfémeknek tekintik, mivel nélkülözhetetlen szerepet játszanak a szélenergia, a tiszta közúti közlekedés elektromos motorjai és a magas hőmérsékletű környezetben, például atomerőművekben használt mágnesek gyártásában.

Az ismert lelőhelyek, például a grönlandi déli részén található Kvanefield – nem is beszélve a sziget központi sziklás magjában még felfedezetlen lelőhelyekről – kitermelése könnyen hatással lehet a globális ritkaföldfém-piacra, mivel ezek az elemek viszonylag ritkák a világon.

Sajnálatos diléma

A globális energetikai átállás a fosszilis tüzelőanyagok égetésének sokrétű veszélyeinek egyre növekvő társadalmi tudatosulása miatt jött létre. Az éghajlatváltozás azonban jelentős hatással van Grönland számos természeti erőforrásának rendelkezésre állására, amelyek jelenleg kilométernyi jégtakaró alatt fekszenek, és amelyek kulcsfontosságúak az energetikai átállás szempontjából.

1995 óta Albánia területének megfelelő nagyságú terület olvadt el, és ez a tendencia valószínűleg felgyorsul, ha a globális szén-dioxid-kibocsátás a közeljövőben nem csökken jelentősen.

A felmérési technikák legújabb fejlesztései, például a talajbehatoló radar használata, lehetővé teszik, hogy egyre nagyobb bizonyossággal vizsgáljuk a jég alatt található területeket. Most már képesek vagyunk pontos képet kapni a jégtakaró alatt található kőzetalap topográfiájáról, ami nyomokat ad Grönland felszíne alatt található potenciális ásványi erőforrásokról.

A jég alatt történő kutatás azonban lassan halad, és a fenntartható kitermelés valószínűleg még nehezebbnek bizonyul majd.

Hamarosan egy szerencsétlen dilemmával kell szembenézni. A grönlandi erőforrások egyre nagyobb mennyiségét lelkesen ki kell-e aknázni az energetikai átállás fenntartása és elősegítése érdekében? Ez azonban tovább fokozná a klímaváltozás Grönlandra és a környékére gyakorolt hatását, többek között tönkretenné a sziget érintetlen táját, és hozzájárulna a tengerszint emelkedéséhez, ami elárasztaná a part menti településeket.

Jelenleg minden bányászati és erőforrás-kitermelési tevékenységet szigorúan szabályoz a grönlandi kormány az 1970-es évekből származó átfogó jogi keretek révén. Azonban az Egyesült Államok erős érdeklődése Grönland jövője iránt miatt nőhet a nyomás ezeknek a szabályozásoknak a lazítására és új kutatási és kitermelési engedélyek kiadására.