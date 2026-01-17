Támogatások, melyek igazodnak az élethelyzethez

Élethelyzetekre szabott támogatásokról beszélt a lakásvásárlás segítésénél a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára szombaton Budapesten, az Otthon Start Expón.

Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára beszédet mondott az Otthon Start Expo 2026 rendezvényen Budapesten a Bálna Honvédelmi Központban 2026. január 17-én

Varga-Bajusz Veronika közölte, az otthonteremtést olyan intézkedések alapozhatják meg, mint például a 25 év alattiak szja-mentessége, valamint a 4 millió forintos, szabad felhasználású, 0 százalékos kamatozású munkáshitel. Utóbbi azért is fontos, mert önerőként beszámítható az Otthon Start programba – fűzte hozzá.

Az államtitkár kitért a pályakezdők egyik legfontosabb dilemmájára is, hogy rögtön saját otthonba vagy albérletbe költözzenek-e. Ehhez kapcsolódóan kiemelte a 30 év alatti munkavállók lakhatási támogatását, amely hiteltörlesztésre és albérletidíj-fizetésre is felhasználható.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy jelenleg a fiatalok előbb szeretnék biztonságban tudni az életkörülményeiket és utána foglalkoznak a családalapítással. Ezt figyelembe vették a fix 3 százalékos kamatozású, államilag támogatott lakáshitel, az Otthon Start program esetében, hiszen nincs házassághoz kötve.

Hozzátette ugyanakkor, hogy az Otthon Start kombinálható más elemekkel, így például a babaváró kölcsönnel és a csok plusszal is.

Varga-Bajusz Veronika kitért a közszolgálatban dolgozók – így például a közigazgatásban dolgozók, rendőrök, tanárok, orvosok, mentősök – részére nyújtott nettó 1 millió forintos támogatásra, amit az érintettek lakáshitel-törlesztésre is felhasználhatnak.

Az államtitkár kérdést kapott arról, hogy mi történik, ha az Otthon Start programnál a fix 3 százalékos kamatot a következő 25 évben eltörlik vagy módosítják. Közölte, hogy ami az egyedi hitelszerződésekben benne van, az lesz „végig elérhető”; utólag nem módosíthatják ezeket a hitelszerződéseket.

Az Otthon Start Expo az elsőlakás-vásárlóknak nyújt segítséget azzal, hogy az érdeklődők bankárok, fejlesztők, közvetítők előadásait hallgatják meg, valamint személyes tanácsadás is igénybe vehető. A szervezők beszámolója szerint a nap folyamán a helyszínen több mint 100 hitelszerződést készítettek elő.