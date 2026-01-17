Panyi Miklós: 2026 is az elsőlakás-vásárlók éve lesz

Az Otthon Start program az idei évet is alapjaiban határozza meg, így 2026 is az elsőlakás-vásárlók éve lesz – mondta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szombaton Budapesten, az Otthon Start Expón.

Panyi Miklós a Bálnában tartott rendezvényen kiemelte, az Otthon Start program stabil és hosszú távú eleme lesz az otthon- és családtámogatási rendszernek.

A tavaly szeptember 1-jén indult program első négy és fél hónapjának eredményeit értékelve elmondta, a program mozgásba hozta az építőipart, átalakította az ingatlanpiac szerkezetét, hiszen a vizsgált időszakban az elsőlakás-vásárlók aránya az ingatlantranzakciókban a korábbi 15-20 százalékról 35-40 százalékra emelkedett.

Ráadásul az Otthon Start program hatására a hitelpiac is jelentősen megmozdult: van már 18 ezer folyósított hitelszerződés, és csaknem 30 ezer olyan fiatal van, aki már vagy beköltözött, vagy a következő hetekben költözik be új lakásába – közölte.

Panyi Miklós kiemelte, az Otthon Start program a rendszerváltás utáni Magyarország legerősebb otthonteremtési programja és Európa legerősebb elsőlakás-programja.

Az államtitkár rámutatott, hogy minden korábbinál szélesebb társadalmi rétegeket tudnak megszólítani a programmal, amely azokat célozza, akik első otthonukat kívánják megvásárolni, de a lehetőséggel az egyedülállók is élhetnek. Példaként említette, hogy a program az első lakás megvásárlására egy 25 éves, a szülői házat elhagyni kívánó fiatal, de akár egy 50 éves, albérletben élő, ingatlannal nem rendelkező személy számára is lehetőséget teremt.

Panyi Miklós kitért az Otthon Start programban elérhető 50 millió forintos hitelkeretre is, amelyről elmondta, hogy ez az összeg 125-130 ezer eurónak felel meg, ami európai mércével mérve is jelentős mozgásteret jelent mindenki számára. Továbbá fontosnak nevezte, hogy a programban, egy 3 százalékos kamatozású hitel érhető el 25 éven keresztül, a fix 3 százalékos keret pedig kiszámíthatóságot és tervezhetőséget ad a fiataloknak. Ez a rendkívül kedvező kamat pedig az érintettek számára például egy 30 millió forintos hitelnél havonta akár 80-100 ezer forintos megtakarítást is jelenthet egy piaci hitellel szemben.

Az államtitkár szólt arról is, hogy az elmúlt 15 évben Magyarországon egy nagyon széles otthon- és családtámogatási rendszer épült fel, amelynek elemeivel – például a csok plusszal, a babaváró kölcsönnel, a munkáshitellel és a falusi csokkal – az Otthon Start program kombinálható.

Jelezte egyúttal, hogy az első lakásvásárlók mellett az Otthon Start programmal a bankok, a hitel- és ingatlanközvetítők és az albérletben élők is jól járnak. Utóbbiak azért, mert a programmal elindítottak egy átáramlást az albérletpiacból az ingatlantulajdonosi piacra, így az albérleteknél elindult az árkorrekció: 2025 negyedik negyedévében 1,5 százalékkal mérséklődtek országosan az árak, és arra számítanak, hogy ez a hatás tartós lesz – fejtette ki.

Panyi Miklós elmondta, hogy 1,5 millió forintos négyzetméterenkénti árkorláttal tudatosan a lakásárak emelkedését akarták megfogni, a program mellé rendelt gyorsító pályával új lakásfejlesztések tucatjait kívánták elindítani. Utóbbinak köszönhetően a következő 5 évben több mint ötvenezer új, megfizethető lakás épülhet Magyarországon, ez pedig új helyzetet teremt a lakáspiacon, az új és a használt lakások és a lakásárak tekintetében is – hangsúlyozta.