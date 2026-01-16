Egyre nagyobbak a gondok a szerbiai sertéspiacon

A hízósertések élősúlyának felvásárlási ára kilogrammonként 170–175 dinár (durván 570 forint) között mozog áfával együtt. A kínálat meghaladja a keresletet, a forgalom pedig a hentesüzletekben novemberben, decemberben és január elején tíz százalékkal alacsonyabb volt - írja a Szabad Magyar Szó.

Mint olvasható, a téli időszakban, az újév és a karácsony környékén, amikor a sertéshús iránti kereslet hagyományosan a legnagyobb, a gazdák gyakran nem találtak vevőt a felhizlalt sertésekre. Valamelyest jobban jártak azok, akiknek adásvételi megállapodásuk volt a vágóhidakkal: volt ugyan vevőjük, de jó áruk nem. A hízósertéseket az önköltségi ár alatt adták el, és sorozatos veszteségeket szenvedtek el.

Aggasztó, hogy a sertéstenyésztéséről ismert Mačva térségében már sem hízósertések, sem kocák nincsenek, miközben a sertéshús ára a hentesüzletekben és a nagy kereskedelmi láncokban nem csökken. A comb kilója 600 dinártól (egy dinár jelenleg 3,38 forint) felfelé kapható, holott körülbelül 500 dinárnak kellene lennie, ha a felhizlalt sertés élősúlyának kilogrammonkénti ára legfeljebb 175 dinár.

A Szerbiai Sertéstenyésztők Szövetsége úgy véli, hogy a sertéstenyésztés fejlesztéséhez, illetve stabilizálásához a gazdasági és a kereskedelmi minisztérium bevonása szükséges, amelyek hatáskörüknek megfelelően felügyelnék a hentesüzletek árait és nyomon követnék az importot.