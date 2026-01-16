Turisztikai fejlesztés a Zselic erdeiben és a Dráva partján

A turisztikai infrastruktúrát javító komplex fejlesztés kezdődik a Zselicben és a Dráva mentén, a két, egyenként 1,2 milliárd forintos beruházás 2029-re valósul meg – tájékoztatta a Somogy Vármegyei Önkormányzat csütörtökön közleményben az MTI-t.

Jelezték, a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program Plusz (TOP Plusz) forrásából megvalósuló projektek támogatási szerződését csütörtökön Gálosfán és Drávaszentesen írták alá a konzorciumot vezető önkormányzat, helyi szervezetek és egyesületek képviselői.

Kiemelték, a fejlesztés részeként a Zselicben a gyalogos, a kerékpáros és lovas túrázás igényeit egyaránt szolgáló túrahálózatot hoznak létre meglévő útvonalak összekötésével, újak kijelölésével, valamint biztosítják olyan országos útvonalak elérhetőségét, mint az Országos Kéktúra és az Eurohorse lovas útvonal.

Hat megállót is kialakítanak pihenőhelyekkel, információs pontokkal, kerékpáros szolgáltatásokkal és lovas lehetőségekkel, gondoskodnak a túrázók tájékozódását segítő térképes jelölésekről, digitális túrainformációs tartalmakról, a helyi kerékpárút- és túrahálózat integrációjáról – tették hozzá.

Hangsúlyozták, a több túratípust is kiszolgáló projekt növeli a Zselic versenyképességét a turisztikai kínálatban, egyúttal élénkítheti a helyi szolgáltatások és vendéglátóhelyek forgalmát.

Idézték Gelencsér Attilát, Kaposvár és a Zselic fideszes országgyűlési képviselőjét, aki a szerződés aláírásakor hangsúlyozta: a beruházás kiegészíti a balatoni turisztikai kínálatot, és kiemelten fontos, mert a térség fejlődését szolgálja.

Az önkormányzat a Drávánál tervezett víziturisztikai fejlesztésről azt közölte: vízi megállóhelyet, valamint ki- és belépési pontot alakítanak ki, illetve korszerűsítenek Őrtilosban, Vízváron, Heresznyén, Barcson, Drávatamásiban és Szentborbáson, hogy „szélesebb körű aktív turisztikai élményt” tudjanak nyújtani vízitúrázóknak, kerékpáros túrázóknak, tanösvények felfedezésére indulóknak.

A fő cél az, hogy komplex és látogatóbarát víziturisztikai hálózat jöjjön létre, amely országos jelentőségű aktív turisztikai útvonallá teszi a Dráva-mentét, javítja a térség turisztikai infrastruktúráját növeli a folyón a vízisportot és vízitúrázást kedvelők számára elérhető szolgáltatásokat – olvasható a közleményben.