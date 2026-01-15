Jól járnak az őstermelők

Idén tovább nőnek az őstermelők adókedvezményei, számíthatnak ránk a gazdák - közölte Nagy István agrárminiszter csütörtökön a Facebook-oldalán közzétett videójában.

A tárcavezető kiemelte: a kormány az adóemelések helyett az adókedvezmények pártján áll, legyen szó a 25 év alattiak vagy a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák szja-mentességéről. „Ha az agráriumot nézzük, jó hírem van az őstermelőknek, hiszen tovább nőnek az adókedvezményeik” - folytatta.

A minimálbér és a garantált bérminimum infláció feletti emelése nemcsak a munkavállalók jövedelmét növeli, hanem közvetlenül hat az őstermelőkre is, mivel számos adózási kedvezményük a minimálbérhez kötődik, amit 11 százalékkal emelkedett meg - jegyezte meg, hozzátéve, hogy a 2021-es agrárreform óta az adózási értékhatárok automatikusan követik a minimálbért.

A miniszter tájékoztatása szerint amennyiben az őstermelő általányadózó, és a 2026-os bevétele nem éri el az 1 936 800 forintot, nem kell jövedelmet számolnia és adóbevallást sem kell benyújtania 2027-ben. Amennyiben az őstermelő éves bevétele meghaladja ezt az értékhatárt, de nem éri el a 19 368 000 forintot, jövedelmet kell számolnia, de nem kell adót fizetnie, ami jelentős segítség a kisebb gazdaságoknak - fogalmazott.

Mindezzel az a cél, hogy a termelők jövedelme minél nagyobb arányban náluk maradhasson - szögezte le. A leszorított infláció, az adócsökkentések, a családi adókedvezmények bővülő rendszere, az otthonteremtési támogatás, az elérhető kedvezmények és egyszerűsítések, illetve a generációváltást is elősegítő jogszabályi környezet a január béremelésekkel együttesen biztosítják, hogy 2026-ban az agráriumban dolgozók megélhetése és jövedelmi viszonyai jelentősen javulhassanak - fogalmazott Nagy István.

A nemzeti kormányra mindig számíthatnak a gazdák, így ebben az esetben is - fűzte hozzá.