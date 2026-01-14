Napokon belül eldőlhet a szerbiai finomító sorsa

Közel a megállapodás a Szerbiai Kőolajipari Vállalat jövőjéről - jelentette ki szerdán Aleksandar Vučić. Utalt rá, a kérdés rendezésében Magyarország is kulcsszereplő lehet.

Aleksandar Vučić abu-dzabi szereplése során a Szerbiai Kőolajipari Vállalat, a NIS jövője került a figyelem középpontjába. A szerb elnök megerősítette: reményei szerint mind Magyarország, mind az Egyesült Arab Emírségek részt vehet a vállalat orosz tulajdonrészének átvételében, és a felek közel állnak a megoldáshoz - írja a Vajdaság Ma. Mint olvasható, a NIS körüli tárgyalások hónapok óta zajlanak, mivel a cég orosz tulajdonosi struktúrája a szankciók miatt fenntarthatatlanná vált. Vučić szavai alapján Belgrád több befektető bevonására törekszik, hogy megossza a pénzügyi, politikai és ellátásbiztonsági kockázatokat.

A szerb elnök külön is kitért Magyarország szerepére, amely az elmúlt években intenzíven növelte regionális energia-jelenlétét, és a Mol számára stratégiai jelentőségű lenne a NIS-ben való részvétel. Egy ilyen megállapodás erősítené a magyar–szerb energetikai együttműködést, és Magyarország befolyását a nyugat-balkáni energiaszektorban. Vučić utalt rá, a tranzakció véglegesítéséhez szükséges dokumentumokat az amerikai pénzügyi ellenőrző hivatalnak (OFAC) is jóvá kell hagynia, ami jelzi, Washingtonnak döntő szerepe van az orosz tulajdon leváltásában.

Mi nt a cikkben kitérnek rá, a Mol esetleges megjelenése a NIS-ben új fejezetet nyithatna a magyar–szerb energetikai kapcsolatokban. Ez jelenthetné a finomítói és üzemanyag-ellátási együttműködés bővítését, a térségi logisztikai útvonalak megerősítését, valamint hosszú távú stabilitást a magyar ellátóláncok számára. Belgrád számára pedig csökkentené a geopolitikai függőséget, és olyan partnert hozna a vállalat mellé, amely tőkével és technológiai háttérrel is rendelkezik.

Az elnök egyúttal jelezte, hogy a jövőben számítana az Egyesült Arab Emírségek szerepvállalására is – technológiai, pénzügyi és politikai támogatás formájában. A szerb vezetés szerint az ideális modell több befektető bevonását jelentené, ami csökkentené az egyoldalú függőségeket.