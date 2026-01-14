Iszonyatos pénzt keres Kína a vámok ellenére is

Elképesztő számok érkeztek Kínából - írja friss gazdasági elemzésében a BBC. Mint olvasható, az ázsiai ország által a külföldön értékesített áruk és szolgáltatások együttes összege elérte az 1,19 billió dollárt - azaz a 393.890 billiárd forintot. Csak a miheztartás végett érdemes leírni, hazánk költségvetése 2024-ben valamivel negyvenezer milliárd forint fölött volt. Peking korábbi rekordja 2024-ben volt, amikor is 993 milliárd dollárt tett ki e mutató.

A portál szerint az ázsiai nagyhatalom havi exporttöbblete tavaly hétszer haladta meg a száz milliárd dollárt. Utóbbi annak a jele, hogy Donald Trump vámkampánya alig befolyásolta a világ többi részével folytatott kereskedelmét. Az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelem gyengült, de ezt ellensúlyozta a kínai export növekedése más országokba, különösen Délkelet-Ázsiába, Afrikába és Latin-Amerikába.

Vang Csün, a kínai vámhivatal igazgatóhelyettese szerdai sajtótájékoztatóján azt mondta, a számok „rendkívüliek és nehezen kiharcoltak”, tekintettel a globális kereskedelemben bekövetkezett „mélyreható változásokra” és kihívásokra. A hivatalvezető ezzel finoman utalt az Európában dúló háborúra és a Latin-Amerikában tapasztalható feszültségekre. Megjegyezte, hogy a zöld technológiák, a mesterséges intelligenciához kapcsolódó termékek és a robotika is egyre nagyobb szeletet képvisel az exportban.

A BBC szerint a hatalmas többlet egyértelműen a kínai áruk iránti erős külföldi kereslettel magyarázható. Az ország gazdaságát megterhelte a helyi ingatlanpiaci válság és a növekvő adósságállomány, ami miatt a vállalkozások vonakodtak befektetni, a fogyasztók pedig óvatosabban költekeznek mint korábban. Ennek eredményeként kisebb az igény a külhoni termékekre, minek okán az import is mindössze 0,5 százalékkal nőtt 2025-ben. Eközben a gyengébb jüan, az erős árukínálat és a nyugati országok markáns inflációja ugyancsak vonzóbbá tette a kínai exportot.

A BBC hozzáteszi, az állam sikere valószínűleg 2026-ban is megismétlődik, mivel a helyi áruk és szolgáltatások egyre mélyebben épülnek be a globális üzleti életi életbe.