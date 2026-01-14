Az idei tél az ingatlanüzemeltetőket is komoly próbatétel elé állítja

Az elmúlt évek enyhébb telei után 2026 januárja szokatlanul erős havazással érkezett Magyarországra. A rendkívüli időjárás nemcsak a közlekedést nehezítette meg, hanem az ingatlanüzemeltetők számára is komoly kihívásokat hozott. A hóeltakarítástól a síkosságmentesítésen át egészen a gépészeti rendszerek fagyvédelméig számos feladatot kellett gyorsan és összehangoltan megoldani, számolt be róla az ICON Real Estate Management sajtóközleményében.

A facility management területén a téli időszakra való felkészülés jóval az első hóesés előtt kezdődik. „Az üzemeltetés éves szintű tervezésen alapul, külön forgatókönyvekkel a nyári, téli és átmeneti időszakokra” – mondta Flück Róbert, az ICON Real Estate Management üzemeltetési igazgatója. A felkészülés része az alvállalkozók lekötése, az ügyeleti és riadólánc-rendszerek kialakítása, valamint a megfelelő géppark és munkaerő biztosítása.

Az idei havazás mértéke és gyorsasága azonban így is sokakat meglepett. Országos szinten kevesen számítottak ilyen intenzív hóesésre, ami jól mutatja, mennyire felértékelődik a gyors reagálás és az előrejelzések folyamatos figyelése. A facility management csapatok akár óránként frissülő időjárási adatokat is elemeznek, hogy előre meg tudják tervezni a hótakarítást és az erőforrások beosztását.

A hó eltakarítása azonban csak az első lépés. A bejáratok, járdák, rámpák és parkolók síkosságmentesítése egész télen kiemelt feladat, különösen havazáskor, amikor a balesetveszély jelentősen megnő. Környezetkímélő szóróanyagok, valamint kézi és gépi munkavégzés kombinációja biztosítja, hogy a felületek biztonságosan használhatók maradjanak. Bevásárlóközpontokban és irodaházakban a belső terek takarítása is intenzívebbé válik a behordott nedvesség miatt.

„Kevesen gondolnak bele, de a havas járművek jelentős mennyiségű vizet hordanak be a mélygarázsokba. Ez a sós, gyakran olajos latyak nemcsak csúszásveszélyes, hanem hosszú távon a gépészeti rendszereket és a betonszerkezeteket is károsíthatja” – hívta fel a figyelmet az üzemeltetési igazgató.

Az ipari és logisztikai ingatlanok esetében a havazás akár az üzletmenetet is veszélyeztetheti. Egy jeges dokkolórámpa ellehetetlenítheti a kamionok mozgását, ami a szállítási lánc megszakadásához vezethet. Ilyen helyzetekben a hagyományos síkosságmentesítés mellett durvább szemcséjű anyagok alkalmazása is szükségessé válhat.

A havazást követő olvadás további kockázatokat hordoz, például jégcsapok kialakulását ereszeken és kiálló szerkezeteken. Ezek eltávolítása gyakran speciális, alpintechnikai beavatkozást igényel, az érintett területeket pedig a munkálatok idejére le kell zárni. Hasonlóan fontos a hóterhelés ellenőrzése lapostetős épületeknél és ipari csarnokoknál, ahol a vizes hó súlya komoly szerkezeti terhelést jelenthet.

A téli üzemeltetés egyik legkevésbé látványos, mégis kulcsfontosságú területe a gépészeti rendszerek fagyvédelme. A tetőkön elhelyezett légkezelők, csővezetékek és hőcserélők folyamatos felügyeletet igényelnek, különösen extrém időjárás esetén. A modern épületekben ezt automatizált rendszerek segítik, a régebbi ingatlanoknál azonban gyakran elengedhetetlen az emberi beavatkozás.

A 2026-os januári havazás egyértelműen megmutatta, hogy az ingatlanüzemeltetésben a felkészültség és a gyors reagálás kulcsfontosságú. Egy jól szervezett facility management cég nemcsak a baleseteket és műszaki károkat előzi meg, hanem hozzájárul az üzletmenet folytonosságához és az épületek hosszú távú értékmegőrzéséhez is – gyakran úgy, hogy mindebből az épületek használói szinte semmit sem vesznek észre.