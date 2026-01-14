Akár 500–600 millió forint is pihenhet egyes privátbanki számlákon

Tovább bővült a hazai privátbanki szektor: 2025-ben ismét nőtt a szolgáltatók által kezelt vagyonok összértéke és a számlák száma is – derül ki a Privátbankár legfrissebb Privátbanki Körképéből.

A privátbanki szolgáltatók által kezelt összvagyon 2025 végére mintegy 10 százalékkal haladhatta meg az egy évvel korábbit, új rekordot felállítva közel 13 ezer milliárd forintra emelkedett.

Egy év alatt a legnagyobb növekedést a Hold Alapkezelő érte el: az általa menedzselt vagyon több mint másfélszeresére, 622 milliárd forintra nőtt. Az Equilor Befektetési Zrt. 40 százalékos bővülést követően 458 milliárd forintnyi ügyfélpénzt kezelt, míg a harmadik helyen a CIB végzett, ahol az állomány 18 százalékkal, 720 milliárd forintra emelkedett.

A legnagyobb privátbanki vagyont továbbra is az OTP Bank kezelte, amelynél 2025 végén 3676 milliárd forintnyi ügyfélvagyon összpontosult.

A privátbanki számlák száma szintén emelkedett: 2025-ben mintegy 3 százalékkal nőhetett, így már meghaladhatja a 64 ezret.

Egy számlára vetítve a Hold Alapkezelő ügyfeleinél volt a legmagasabb az átlagos vagyon, közel 600 millió forint. Az egykori testvércég, a Concorde ügyfelei átlagosan 555 millió forintot tartottak számláikon.

A privátbanki ügyfélkörbe való belépéshez általában legalább 20 millió forintos vagyon szükséges, ugyanakkor egyes pénzintézetek ennél jóval magasabb, akár 300 millió forintos, sőt 1 millió eurós alsó limitet is meghatároztak.