A One Macedonia nyerte Észak-Macedónia országos 5G frekvenciapályázatát

A macedón Elektronikus Hírközlési Ügynökség (AEK), Észak-Macedónia elektronikus hírközlési piacát felügyelő szabályozó hatóság bejelentette, hogy az országos 5G frekvenciapályázatának nyertese a budapesti székhelyű 4iG Csoport leányvállalata, a One Macedonia. A döntés megnyitja az utat az ország első, teljes lefedettségű, önálló (standalone) 5G hálózatának kiépítése előtt, amely előrelépés lehet a régióban a biztonságos és hosszú távon is megbízható digitális konnektivitás fejlesztésében - derül ki a 4iG Csoport sajtókozleményéből.

A pályázati eljárás eredményeként a One Macedonia jogosultságot szerzett a régió egyik legkorszerűbb és legbiztonságosabb 5G standalone (5G SA) hálózatának kiépítésére és üzemeltetésére. A társaság korábbi tájékoztatása szerint a projekt megvalósításának egyik pillére az Ericssonnal kötött előzetes stratégiai együttműködési megállapodás, amely az új infrastruktúra tervezésére, kialakítására és bevezetésére terjed ki.

Az új 5G SA hálózat zöldmezős beruházásként valósulhat meg, az alapoktól megtervezve, a jelenleg elérhető legfejlettebb technológiai architektúrára építve. A fejlesztés magában foglalja a rádiós hozzáférési hálózati (RAN) és a maghálózati elemek kialakítását, valamint lehetővé teszi egy modern, nagy teljesítményű és skálázható hálózati környezet létrehozását. A legújabb technológiai megoldásokra épülő infrastruktúrának köszönhetően a One Macedonia országos léptékben nyújthat újgenerációs konnektivitási lehetőségeket lakossági és üzleti ügyfelei számára egyaránt.

Az 5G hálózat bevezetésének és a kereskedelmi szolgáltatások megkezdésének határideje 2027 márciusa. A hosszú távú fejlesztési ütemterv 2030-ig a városi térségek és a fő közlekedési útvonalak, valamint csomópontok teljes lefedését, 2032-ig pedig az országos nagysebességű internet-hozzáférés biztosítását irányozza elő. A fejlesztés célja, hogy a lakosság, az intézmények és a vállalkozások számára gyors, megbízható és magas szintű védelmet nyújtó mobilkapcsolatot biztosítson, összhangban az európai szabványokkal. Az új hálózat stabil és jövőorientált digitális infrastruktúrát teremt, amely ösztönzi az innovációt és hozzájárul a hosszú távú gazdasági növekedéshez.

A közép-kelet-európai régió egyik meghatározó technológiai és távközlési vállalatcsoportjához, a 4iG Csoporthoz tartozó One Macedonia aktív szerepet vállal Észak-Macedónia digitális ökoszisztémájának fejlesztésében és az ország technológiai fejlődésének felgyorsításában. A nagyvállalat One márkanév alatt már jelen van a Nyugat-Balkán több piacán: Albániában vezetékes és mobil távközlési szolgáltatásokat nyújt, Montenegróban pedig mobilszolgáltatóként működik.