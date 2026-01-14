A NIS-ről is tárgyal majd Szijjártó Péter Belgrádban

Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere csütörtökön Belgrádba látogat, hogy többek között a Szerbiai Kőolajipari Vállalat, azaz a NIS-ben lévő orosz részesedés megvásárlásáról is tárgyaljanak Dubravka Đedović Handanović energetikai miniszterrel - írja a Szabad Magyar Szó. Mint olvasható, a magyar MOL vállalatot egy ideje lehetséges vevőként emlegetik a NIS-ben lévő orosz részesedés megvásárlására. Ahhoz, hogy a vállalatott levegyék az amerikai szankciós listáról, a NIS értékesítését szabták feltételül.

Aleksandar Vučić szerb elnök szerdán Abu-Dzabiban kijelentette, reméli, hogy a NIS-ben lévő orosz részesedés átvételébe Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek is bekapcsolódnak, hozzátéve, hogy a NIS ügyéről tárgyalt Mohammed bin Zajed Al Nahján sejkkel, az EAE elnökével.

Szerbia január 23-ig kapott mentességet az amerikai féltől, azaz eddig az időpontig kell(ene) valakinek értékesíteni a NIS orosz részét. A tárgyalásokra már nem sok idő maradt, így érthető, hogy nagy a nyüzsgés Belgrádban.