Gazdaság

A NIS-ről is tárgyal majd Szijjártó Péter Belgrádban

MH
 2026. január 14. szerda. 19:37
Izgalmas tárgyalások várnak a magyar külügyminiszterre csütörtökön Belgrádban.

A NIS-ről is tárgyal majd Szijjártó Péter Belgrádban
A Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) logója
Fotó: AFP/Andrej Isakovic

Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere csütörtökön Belgrádba látogat, hogy többek között a Szerbiai Kőolajipari Vállalat, azaz a NIS-ben lévő orosz részesedés megvásárlásáról is tárgyaljanak Dubravka Đedović Handanović energetikai miniszterrel - írja a Szabad Magyar Szó. Mint olvasható, a magyar MOL vállalatot egy ideje lehetséges vevőként emlegetik a NIS-ben lévő orosz részesedés megvásárlására. Ahhoz, hogy a vállalatott levegyék az amerikai szankciós listáról, a NIS értékesítését szabták feltételül.

Aleksandar Vučić szerb elnök szerdán Abu-Dzabiban kijelentette, reméli, hogy a NIS-ben lévő orosz részesedés átvételébe Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek is bekapcsolódnak, hozzátéve, hogy a NIS ügyéről tárgyalt Mohammed bin Zajed Al Nahján sejkkel, az EAE elnökével.

Szerbia január 23-ig kapott mentességet az amerikai féltől, azaz eddig az időpontig kell(ene) valakinek értékesíteni a NIS orosz részét. A tárgyalásokra már nem sok idő maradt, így érthető, hogy nagy a nyüzsgés Belgrádban.

