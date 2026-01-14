A magyar energiapolitika három pillére van

Miközben egyesek bilincsekről, feljelentésekről és politikai pánikról posztolnak, van egy kérdés, ami valójában eldönti Magyarország és Európa következő évtizedeit: honnan lesz áram? - vetette fel szerdai Facebook-bejegyzésében Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára.

Czepek Gábor: a magyar energiapolitika három pillére a napenergia, az atomenergia és az energiatárolás

„Nem jogi blöffök döntik el a jövőt, nem Facebook-posztok és nem a kocsmafilozófia. A 2030-as éveket az fogja megnyerni, aki áramot tud termelni - kiszámíthatóan, megfizethetően, hosszú távon - és ezt el is tudja tárolni” - fogalmazott.

„Ez a vita nem Paks II-ről szól. Nem ”oroszozásról„. Nem is pártpolitikáról. Ez energiabiztonsági, végső soron pedig magabírási kérdés” - közölte.

A napokban újabb valóságjelzés érkezett: megdőlt Magyarország téli áramfogyasztási rekordja. Január 9-én 7989 MW volt a rendszerterhelés legmagasabb értéke és a hideg időjárás miatt a következő napokban a 8000 MW-os szint meghaladása is valószínű. Ami most rendkívüli esemény, az a jövőben egy átlagos kedd.

A villamosenergia-igény folyamatosan nő: digitalizáció, adatközpontok, elektromos közlekedés, ipari fejlődés. És miközben a terhelési rekord megdőlt, az ország villamosenergia-ellátása zavartalan maradt. Nem azért, mert szerencsénk volt, hanem mert felkészültünk - emelte ki az államtitkár.

Ma Európa ott tart, hogy kényszerrel akar zöld lenni, miközben felszámolta az olcsó energiát, a versenyképes ipart és a saját termelőkapacitásait; elég csak a német atomerőműveket említeni. Ennek a tudatos önsorsrontásnak az eredménye a magas energiaár, a kiszolgáltatottság és az ipar leépülése.

Közben Brüsszel egyetlen döntéssel képes lenne 800 milliárd dollárt tíz évre lekötni Ukrajna működtetésére. Ez a pénz nem rendszert épít, nem kapacitást teremt, nem szuverenitást hoz - hanem mélyíti az energiaválságot. Ugyanez az összeg elegendő lenne arra, hogy Európa saját energiarendszerét megerősítse, leváljon az importról, és újra versenyképessé váljon.

„Mi ezzel szemben valódi zöld patriótaként gondolkodunk, majd cselekszünk. A magyar energiapolitika nem ideológia, hanem józan észre épülő rendszer. Három pillére van: napenergia, atomenergia, energiatárolás” - írta Czepek Gábor.

Az EU által is tiszta energiaként elismert atom adja a stabil, kiszámítható alaptermelést. Akkor is biztonságot ad, amikor nem süt a nap, nem fúj a szél, és amikor a fogyasztás a hideg miatt rekordot dönt. Ez nem politikai kérdés, ez fizika - hangsúlyozta.

„Napunk van. Használjuk, fejlesztjük tovább. Ma már ott tartunk, hogy nem egyszerűen bajnokok, hanem világbajnokok vagyunk napenergiában a megtermelt villamos energia részarányát tekintve - emelte ki az államtitkár, és hozzátette: hatalmas eredmény, de önmagában még nem elég!

Az energiatárolás a jövő kulcsa: rugalmasság, kiegyensúlyozás, hálózati biztonság. A termelés és a fogyasztás nem azonos időben történik, a nappal megtermelt energiát el kell tudnunk tárolni estére. Ez stratégiai fontosságú ügy, ezzel válik teljessé a magyar modell.

Ha az a bizonyos 800 milliárd dollár az európai energiaszuverenitást szolgálná, akkor egész Európában létrejöhetnének azok a kapacitások, amelyekkel a kontinens olcsón, helyben megtermelt zöldenergiával láthatná el magát, és megőrizhetné az iparát és a munkahelyeit.

Ez a patrióta zöldpolitika: ”nem önsorsrontás, nem ideológia, hanem magabírás„.

Végül név szerint Tordai Bencének, független országgyűlési képviselőnek üzent: lehet bilincsekről posztolni. Lehet jogi fantáziákat kergetni. De az áramot nem Facebookon termelik, hanem atomerőművekben, megújulókapacitásokkal és tárolókban spájzolják. Ez a zöld jövő! - írta Czepek Gábor.