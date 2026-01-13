Új támogatási lehetőség nyílt meg a vállalatok számára

Magyarország sikeresen jelentette be az Európai Bizottságnál a tisztaipar-megállapodáshoz kapcsolódó beruházásokhoz nyújtható új támogatási programját, amelynek jóváhagyásával az ország az elsők között vezeti be a tiszta ipari megállapodást kiegészítő támogatási rendszert (CISAF) – közölte a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség kedden.

A közleményben kiemelték: a CISAF lehetővé teszi, hogy Magyarország vissza nem térítendő állami támogatást nyújtson olyan beruházásokhoz, amelyek előmozdítják a tiszta technológiák és a tiszta energia fejlesztését. A támogatás kiterjed a nettó zéró kibocsátási célt szolgáló iparról szóló rendelet (Net Zero Industry Act – NZIA) hatálya alá tartozó termékek – például napelemrendszerek, hőenergiatároló rendszerek és geotermikus erőművek – gyártására, az ezekhez kapcsolódó kulcsfontosságú alkatrészek előállítására, valamint a szükséges kritikus nyersanyagok termelésére vagy visszanyerésére.

A támogatás 2030. december 31-ig Magyarország teljes területén elérhető azon vállalkozások számára, amelyek támogatás hiányában igazolhatóan az Európai Gazdasági Térségen kívül valósították volna meg beruházásukat.

A program részletes feltételeit tartalmazó támogatási útmutató hamarosan megjelenik és további információkkal a HIPA szolgál az érdeklő cégek számára.

A közleményben kitértek arra, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium irányítása alatt 2014 óta működő ügynökség 2025 végéig 2305 pozitív beruházási döntésben működött közre, amivel több mint 66 milliárd eurónyi beruházáshoz és mintegy 187 ezer új munkahely megteremtéséhez járult hozzá.