Gazdaság
Rekordot döntött a turizmus
A vendégek száma meghaladta a húszmilliót
Kiemelkedő eredménynek nevezte, hogy egy 10 milliós ország kétszer annyi vendéget fogadott, mint amennyien az országban élnek.
A magyar turizmus az uniós átlag 2,5-szeresével nőtt a vendégszámot tekintve, Ausztriát több mint kétszeresen, Horvátországot több mint ötszörösen, Csehországot pedig több mint kétszeresen szárnyalta túl.
Az a tény, hogy a magyar turizmus tavalyi teljesítménye az Európai Unióban vendégszám-növekedést tekintve a 7. helyre volt elég, ez valamennyiünket büszkeséggel tud eltölteni – fogalmazott Guller Zoltán, és jelezte: a repülőtér elérte a 19 milliós utasszámot, ami az elmúlt 75 év legjobb eredménye.