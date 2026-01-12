Varga Mihály: a jegybank tartaléka soha nem látott csúcson

A hazai tőzsde 2025-ös teljesítménye a megdöntött rekordok jegyében telt, ami lenyomatot ad a magyar gazdaság állapotáról is – jelentette ki Varga Mihály a Budapesti Értéktőzsdén rendezett évindító sajtótájékoztatón. A jegybankelnök hozzátette: ezzel párhuzamosan a tavalyi év az új jegybanki vezetés számára a helyreállítás és a racionalizálás éve volt, idén pedig a legfőbb cél a stabilitás további erősítése.

A jegybankelnök hangsúlyozta: az árstabilitás elérése és fenntartása, a forint árfolyamának stabilizálása, a tartalékok magas szintje és a tőkeerős bankrendszer hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar gazdaság a kihívásokkal teli időszakban is fenntarthatóan fejlődjön – derül ki a sajtóközleményből.

A jegybank 2025-ben olyan folyamatokat indított el, amelyek megalapozták az idei év stabilitásorientált működését. Varga Mihály elmondta: az árfolyamingadozás 5 éve nem volt ilyen kedvező, a jegybank tartaléka soha nem látott csúcsra, 50 milliárd euro fölé nőtt.

A bankok erős pozíciója olyan megállapodások megkötését tette lehetővé, amelyek alacsonyabb díjakat, tervezhetőbb beruházásokat, átláthatóbb hiteleket, jobb tájékoztatást és a visszaélések megakadályozását segítik elő. A jegybankelnök felhívta a figyelmet arra is: a magyar tőzsde 2025-ös éve rekordszinten teljesített. A BUX index 110 ezres szint körüli alakulása az egész magyar gazdaság erősödését tükrözi.

Varga Mihály rámutatott: ugyancsak erős pillért jelent a forint árfolyamának stabilizálása, amely a tavalyi év során trendszerűen és jelentősen erősödött. Egy évvel ezelőtt a forint-euro árfolyam a 410-es szint környékén mozgott, ma pedig a 385-ös szint körül alakul. Elmondható tehát, hogy aki forintban takarított meg, jól járt – fejtette ki a jegybankelnök.

Varga Mihály hozzátette: korunk kockázatokkal teli világában komoly érték, ha egy ország képes belső forrásokból építkezni. Az aktívabb tőzsdei jelenlét egyszerre javítja a hazai cégek forrás-ellátottságát és növelheti a családi megtakarítások hozamát is – fejtette ki Varga Mihály.