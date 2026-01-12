Gazdaság
Hétfői forintárfolyamok
Az eurót január 12-én, hétfőn reggel, röviddel hét óra előtt 386,11 forinton jegyezték, magasabban a péntek esti 385,59 forintnál
Fotó: Only France via AFP/Bernard Jaubert
A dollár jegyzése 330,87 forintra gyengült 331,47 forintról, a svájci frank viszont 413,62 forintról 414,64 forintra drágult.
Az euró árfolyam 1,1670 dollárra emelkedett a péntek esti 1,1632 dollárról.