Hétfői forintárfolyamok

Az eurót röviddel hét óra előtt 386,11 forinton jegyezték, magasabban a péntek esti 385,59 forintnál

MH
 2026. január 12. hétfő. 7:38
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Hétfői forintárfolyamok
Az eurót január 12-én, hétfőn reggel, röviddel hét óra előtt 386,11 forinton jegyezték, magasabban a péntek esti 385,59 forintnál
Fotó: Only France via AFP/Bernard Jaubert

A dollár jegyzése 330,87 forintra gyengült 331,47 forintról, a svájci frank viszont 413,62 forintról 414,64 forintra drágult.

Az euró árfolyam 1,1670 dollárra emelkedett a péntek esti 1,1632 dollárról.

