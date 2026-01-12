2026. január 13., kedd

Gazdaság

Állampapír könnyedén, egy appban

Január 10-től a WebKincstár és MobilKincstár elérhető a Digitális Állampolgár alkalmazással

MH/ MTI
 2026. január 12. hétfő. 22:38
Január 10-étől már Digitális Állampolgár (DÁP) mobilalkalmazással is elérhető a Magyar Államkincstár (MÁK) WebKincstár és MobilKincstár applikációja, így az ügyfelek még egyszerűbben, de továbbra is biztonságosan léphetnek be a kincstár online állampapír-forgalmazási felületeire – tájékoztatta a MÁK hétfőn az MTI-t.

Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Science Photo Library/IST/Science Photo/Igor Stevanovic

A közleményben kiemelték: a WebKincstárban a DÁP azonosítóval történő belépési lehetőség ügyfél általi beállítását követően a felhasználónév és jelszó megadása helyett elegendő lesz a QR-kód beolvasása, míg a MobilKincstár esetében a két alkalmazás összekapcsolását követően a DÁP mobilalkalmazásban kell jóváhagyni a belépést.

A digitális szolgáltatások népszerűsége folyamatosan növekszik a kincstárban állampapírt vásárlók körében: az adásvételi tranzakciók közel 90 százalékát már online intézték, míg az új felhasználók kétharmada a magyarorszag.hu oldalon keresztül nyitott értékpapírszámlát – jegyezték meg.

A Magyar Államkincstár kiemelt célja, hogy a két alkalmazása az állampapír-forgalmazás területén megőrizze piacvezető szerepét, ezért folyamatban van a DÁP által nyújtott ügyfélazonosítás további funkciókba való integrációja, amellyel a jelenlegi biztonsági szint fenntartása mellett még egyszerűbbé válik az online számlanyitás, valamint az állampapír-befektetések ügyintézése.

