Musk: 20 éven belül elfelejthetjük nyugdíjat

A Tesla és a SpaceX vezetője a „Moonshots with Peter Diamandis” podcastban arról beszélt, hogy a mesterséges intelligencia, az energiaipari fejlesztések és a robotika ugrásszerűen növelheti a termelékenységet, és „bőséget” teremthet, amely szerinte akár az „univerzális magas jövedelemhez” is elvezethet. Musk úgy fogalmazott: nem tartja kizártnak, hogy egy „jó jövőben” bárki hozzáférhetne ahhoz, amire vágyik, a mai szintet meghaladó egészségügyhöz és oktatáshoz is.

A Business Insider ugyanakkor kiemelte: Musk „rögös” átmenetre, társadalmi feszültségekre és identitásválságra is figyelmeztetett, mert egy ilyen világban a munka szerepe radikálisan átalakulhat. A cikk emlékeztet arra is, hogy a valóság egyelőre sokak számára az infláció, a magas kamatok és a bérnövekedés megtorpanása miatt kialakult fizetőképességi válság, és az emberek nem látják túl fényesnek a jövőt.