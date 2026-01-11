2026. január 13., kedd

Musk: 20 éven belül elfelejthetjük nyugdíjat

A Tesla és a SpaceX vezetője szerint egy rögös átmenet után fényes jövő vár az emberiségre

 2026. január 11. vasárnap. 20:50
Elon Musk azt állítja, hogy ha bejönnek a technológiai jóslatai, 10–20 éven belül „nem fog számítani”, mennyit teszünk félre nyugdíjra – írta a Business Insider.

Elon Musk
Fotó: AFP/Oliver Contreras

A Tesla és a SpaceX vezetője a „Moonshots with Peter Diamandis” podcastban arról beszélt, hogy a mesterséges intelligencia, az energiaipari fejlesztések és a robotika ugrásszerűen növelheti a termelékenységet, és „bőséget” teremthet, amely szerinte akár az „univerzális magas jövedelemhez” is elvezethet. Musk úgy fogalmazott: nem tartja kizártnak, hogy egy „jó jövőben” bárki hozzáférhetne ahhoz, amire vágyik, a mai szintet meghaladó egészségügyhöz és oktatáshoz is.

A Business Insider ugyanakkor kiemelte: Musk „rögös” átmenetre, társadalmi feszültségekre és identitásválságra is figyelmeztetett, mert egy ilyen világban a munka szerepe radikálisan átalakulhat. A cikk emlékeztet arra is, hogy a valóság egyelőre sokak számára az infláció, a magas kamatok és a bérnövekedés megtorpanása miatt kialakult fizetőképességi válság, és az emberek nem látják túl fényesnek a jövőt.

