Határidő előtt elkészül a Szibéria Ereje–2 gázvezeték

A Gazprom határidő előtt megépíti a Szibéria Ereje–2 (Szila Szibiri–2) gázvezetéket Oroszország és Kína között, és ez lesz a világ legnagyobb beruházási gázprojektje – közölte a Kommerszant Alekszej Miller vezérigazgató szavait idézve.

Vlagyimir Putyin (j) orosz elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök között nagy az összhang

Miller szerint a Vlagyimir Putyin kínai látogatásán elért megállapodások nyomán a vállalat „nagy lépést” tett a projekt megvalósítása felé, és úgy véli, a vezetéket nemcsak időben és megfelelő minőségben, hanem a tervezettnél gyorsabban is átadják.

A Kommerszant felidézi: szeptemberben Putyin Pekingben háromoldalú találkozót tartott a kínai és a mongol vezetéssel, majd külön megbeszélést folytatott Hszi Csin-pinggel. A tárgyalások után a Gazprom és a kínai CNPC megállapodott a Szibéria Ereje vezetéken érkező szállítások növeléséről, emellett aláírták a Szibéria Ereje–2 megépítéséről szóló memorandumot is.

A bejelentés a háború és a szankciók szempontjából azért érdekes, mert az orosz gázexport európai piacai a konfliktus kezdete óta tartósan szűkültek, így Moszkvának kulcskérdés, mennyire tudja a kivitelét Ázsia felé átterelni. Egy nagy kapacitású, új kínai vezeték csökkentheti az európai kiesés pénzügyi hatását, és hosszabb távon erősítheti Oroszország alkupozícióját az energiahordozókra épülő szankciós nyomással szemben.