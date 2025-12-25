Súlyos válság előtt a szlovák tejipar

Rendkívül súlyos válsággal néz szembe a szlovák tejfeldolgozó ágazat - írja a Felvidék Ma. Mint olvasható, az európai nyers tej árai történelmi mélypontra süllyedtek, és a felvidéki ipar is kritikus ponthoz érkezett. Ennek következménye már 2026 elején a versenyképesség jelentős elvesztése lehet - nyilatkozta a TASR hírügynökségnek Martin Mellen, a Szlovák Tejfeldolgozók Szövetségének (ZSM) elnöke.

Németországban például 2024 és 2025 között mintegy hét százalékkal nőtt a termelés, ami az egész régióban erős nyomást gyakorol az árakra. Magyarországon a tej literenkénti ára általánosan 0,15 euró körül alakul, miközben a 200 tehénnél kisebb gazdaságok sorra kapják meg a szerződésfelmondásokat a feldolgozóktól. Mellen szerint ezek az intézkedések világosan mutatják, hogy a környező országok tejipara azonnal reagál a válsághelyzetre.

„Ez teret nyit az olcsó tej és tejtermékek fokozott behozatalának, miközben visszafogja a szlovák termékek exportját” – figyelmeztetett Mellen.