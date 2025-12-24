2025. december 24., szerda

Gazdaság

Nincs karácsony a NIS háza táján

 2025. december 24. szerda. 19:13
Szerbia továbbra is intenzív diplomáciai tárgyalásokat folytat annak érdekében, hogy elfogadható és fenntartható megoldás szülessen a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) helyzetére - jelentette ki szerdán Dubravka Đedović Handanović bányászati és energetikai miniszter.

A Szerbiai Kőolajipari Vállalat (Naftna Industrija Srbije - NIS) és a Gazpromnyeft felirata a cég belgrádi székhelye előtt
Fotó: AFP/OLIVER BUNIC

Az illetékes minisztériumok, valamint Aleksandar Vučić köztársasági elnök az idei évben komoly diplomáciai erőfeszítéseket tett, amelyek eredményeként eddig nyolc alkalommal sikerült meghosszabbítani a NIS működési engedélyét - húzta alá szerdán Dubravka Đedović Handanović. Mint a Vajdaság ma cikkéből kiderül, a bányászati és energetikai miniszter hangsúlyozta, a konkrét egyeztetéseket elsősorban maga a Szerbiai Kőolajipari Vállalat folytatja a többségi tulajdonosával, a Gazpromnyefttel annak érdekében, hogy olyan megoldás szülessen, amely lehetővé teszi az amerikai szankciók feloldását.

A kormány - mint fogalmazott - figyelemmel kíséri a folyamatot, és készen áll arra, hogy megértse az előttük álló határidőket, különösen az üzemanyag- és energiahordozó-ellátás biztonságának fenntartása érdekében.

Đedović Handanović kiemelte: Szerbia számára alapvető cél az energetikai biztonság megőrzése, és bízik abban, hogy a következő hetekben végleges megoldás körvonalazódik. Olyan döntést szeretnének, amely egyszerre védi az ország érdekeit és erősíti Szerbia megbízható befektetői környezetét. Mint mondta, az állam nem kíván olyan országok sorába tartozni, amelyek önkényesen elvonják a befektetők vagyonát, hanem felelős, kiszámítható partnerként akar fellépni.

