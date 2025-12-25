Március végéig biztos lesz gáza Szerbiának

A Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) körüli agónia még nem ért véget, és úgy tűnik, hasonló a helyzet a gázmegállapodás esetében is.

Állítólag megállapodás született Szerbia orosz gázellátásáról a jövő év március 31-ig - írja a Szabad Magyar Szó. Mint a cikkből kiderül, az elnök azt üzente, az állampolgárok nyugodtan alhatnak.

Goran Radosavljević, a Közgazdasági, Pénzügyi és Közigazgatási Kar professzora azonban arra figyelmeztet, hogy a helyzet nem ilyen egyszerű, és a hatalomnak sürgősen megoldást kell találnia a NIS ügyére, mert ellenkező esetben a vállalat súlyos veszteségeket szenvedhet el.

„Ez a történet egyfajta agóniába vezet minket. A jó hír - ha igaz -, hogy március végéig lesz gázunk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden problémánk megoldódott. Évtizedek óta rendkívül átláthatatlan módon történik a gázbeszerzés, miközben a tisztségviselők azt ígérik, hogy majd megoldják a problémát. Szerbia három évvel ezelőtt nem tudott hosszú távú, stabil megállapodást kötni, mint ahogy azt Magyarország megtette, mert arra számítottunk, hogy a feltételek jobbak lesznek. Most viszont egyre rosszabbak” - magyarázta Radosavljević.

Szerbia számára a legkevésbé fájdalmas megoldás az lenne, ha az oroszok hajlandóak lennének eladni részesedésüket a NIS-ben – akár nekünk, akár egy harmadik félnek – mondta. Ez azonban nem megy könnyen, mivel az új tulajdonost és a szerződést az amerikai félnek is jóvá kell hagynia, ha valóban eltökélt céljuk az orosz befolyás csökkentése ebben a térségben. Moszkvában viszont biztosan ragaszkodnának ahhoz, hogy a vevő „baráti fél” legyen fogalmazott.