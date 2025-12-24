2025. december 24., szerda

Előd

Gazdát cserél a Castrol jó része

Beleegyezett a BP, hogy eladja a Castrol kenőanyag-üzletágában lévő részesedésének hatvanöt százalékát az amerikai Stonepeak magántőke-társaságnak - írja a Reuters. Mint olvasható, az üzlet értéke körülbelül hat milliárd dollár, ami jelentős tétel az olajóriás húsz milliárd dolláros értékesítési tervében. Utóbbi célja az adósságcsökkentés és a hozamok növelése.

A szerdán bejelentett kontraktus idején a Castrol értékét 10,1 milliárd dollárra becsülték. A BP 35 százalékos részesedést tart meg a Stonepeakkel közösen létrehozott új vállalatban, amelye csak egy kétéves kötelezettségvállalási időszak után cserélhet gazdát.

A BP részvényei szerdán több mint egy százalékot emelkedtek a bejelentést követően, majd kissé alacsonyabb sávba csúsztak. A Castrol értéke egyébként a fentebb említett 10,1 milliárd dollárról a kisebbségi részesedések és az adósságjellegű kötelezettségek kifizetése után nagyjából nyolc milliárd dollárra mérséklődött.

