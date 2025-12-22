Az arany ára hétfőn először lépte át a 4400 amerikai dolláros szintet unciánként, ezzel új történelmi rekordot állított fel. A nemesfém drágulását elsősorban az Egyesült Államokban várható kamatcsökkentések, a fokozódó geopolitikai feszültségek, valamint az erős jegybanki és befektetői kereslet táplálja.

Rekordon az aranyár, de az ezüst ára emelkedik a legintenzívebben

Az arany spot jegyzése hétfő délelőtt nyolc órakor unciánként 4414,53 dolláron állt, 1,65 százalékos emelkedéssel. Az elért legmagasabb szint 4420,35 dollár volt.

Az arany a jelenlegi adatok alapján 1979 óta a legnagyobb éves nyereség felé tart, amikor a nemesfém ára több mint 120 százalékkal nőtt.

A nemzetközi piacokon az árfolyamemelkedést erősíti, hogy a befektetők jelenleg két amerikai kamatcsökkentést áraznak a jövő évre, az infláció enyhülésére és a munkaerőpiac gyengülésére utaló jelek alapján - írta piaci összefoglalójában a Reuters. A befektetők a héten esedékes amerikai GDP-előzetes adatokra várnak, amelyek további iránymutatást adhatnak a Federal Reserve monetáris politikájáról.

A geopolitikai kockázatok szintén erősítik az arany "befektetési menedék" szerepét. Ezek közé tartozik, hogy az Egyesült Államok újabb hajót vett megfigyelés alá Venezuela közelében, miután ebben a hónapban már két tartályhajót lefoglalt, valamint hogy Ukrajna a Földközi-tengeren először hajtott végre támadást egy orosz tanker ellen.

Az arany idei raliját a jegybankok kiemelkedően magas vásárlásai és az ETF-eszközökbe irányuló tőkebeáramlás is támogatja. York Tetzlaff, a német Fachvereinigung Edelmetalle szakmai szövetség vezetője szerint 2025-ben a reálkamatok alakulása, a gyengébb amerikai dollár és a tartós geopolitikai bizonytalanság állt a drágulás középpontjában, miközben a központi bankok - különösen Kína, Törökország és Lengyelország - jelentősen növelték aranytartalékaikat.

Az ezüst ára is meredeken emelkedett: egy uncia ezüst hétfőn megközelítette a 69,50 dollárt, ami szintén rekordközeli szint, éves szinten pedig mintegy 140 százalékos drágulást jelent. Az idei teljesítmény alapján az ezüst a legjobban teljesítő nemesfém volt, túltett az aranyon is.

A kilátásokkal kapcsolatban a szakértők többsége szerint a nemesfémek ára a következő időszakban is magas szinten maradhat. A Fachvereinigung Edelmetalle és a World Gold Council várakozásai szerint a csökkenő kamatvárakozások, a jegybanki kereslet és a geopolitikai bizonytalanságok stabil alapot nyújtanak az arany árának, bár rövid távon erőteljesebb ingadozások sem zárhatók ki.