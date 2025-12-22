Kína ideiglenes vámokat vet ki az Európai Unióból származó egyes tejtermékekre

Kína ideiglenes importvámokat vezet be egyes, az Európai Unióból (EU) származó tejtermékekre - közölte a kínai kereskedelmi minisztérium hétfőn.

Kína importvámokat vezet be az EU-ból származó néhány tejtermékekre

A 21,9 és 42,7 százalék közötti mértékű vámok december 23-tól lépnek hatályba, és egy 2024 augusztusa óta tartó vizsgálat előzetes eredményein alapulnak - áll a közleményben.

A tárca szerint az uniós tejipar jelentős támogatásokban részesül, az EU-ból érkező import pedig érzékelhetően károsította a kínai termelőket. A vizsgálat a végleges döntésig folytatódik, az ideiglenes intézkedések később módosulhatnak - tették hozzá.

Az intézkedés a Kína és az Európai Unió között évek óta fennálló kereskedelmi viták sorába illeszkedik. Brüsszel 2023-ban indított vizsgálatot a Kínában gyártott elektromos járművek ellen, amire Peking válaszul több uniós termékre, köztük szeszes italokra, sertéshúsra és tejtermékekre vetett ki vámokat.

Az EU-ból származó sertéshús-termékekre vonatkozó vámokat azonban a múlt héten jelentősen csökkentették: a korábban akár 62,4 százalékos vámokat módosítva végül 4,9 és 19,8 százalék közötti importvámokat állapítottak meg egy 18 hónapos vizsgálat lezárásaként.

A kínai minisztérium hangsúlyozta: 2025 eleje óta nem indított új eljárást az Európai Unió ellen, csupán korábbi dömpingellenes ügyeket zárt le, miközben az EU több eljárást is lefolytatott Kínával szemben.