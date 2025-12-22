A Kúria is jóváhagyta a Primus Trustra kiszabott büntetést

A Kúria felülvizsgálati eljárásban hatályában fenntartotta a jogerős másodfokú ítéletet, amely szerint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a jogszabályoknak megfelelően szabott ki a Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.-re 300 millió forint piacfelügyeleti bírságot. A bizalmi vagyonkezelő éveken át jelentős összegű pénzkölcsönöket nyújtott üzletszerűen, engedély nélkül - jelentette be a honlapján hétfőn a jegybank.

További jogorvoslatnak nincs helye - szögezte le az MNB.

A Kúria hatályában fenntartotta a - korábbi, a keresetet elutasító elsőfokú ítéletet helybenhagyó jogerős - másodfokú bírósági ítéletet, amelynek értelmében az MNB jogszerűen, megalapozottan hozta meg határozatát a Primus Trusttal szemben lefolytatott piacfelügyeleti eljárásában 2023 áprilisában.

A legfelsőbb bírói testület nem fogadta el a felperes Primus Trustnak a döntés jogszerűtlen voltára hivatkozó érveit. Visszaigazolta, hogy a bizalmi vagyonkezelő a bizalmi vagyonkezelésre vonatkozó engedélyén túlterjeszkedve üzletszerűen - rendszeresen, nyereségszerzés végett, és előre egyedileg meg nem határozott ügyletek keretében - végzett engedély nélküli pénzkölcsönnyújtási tevékenységet.

Az MNB vizsgálata előzőleg megállapította, hogy a több vagyont (trustot) is kezelő Primus Trust több cégnek és magánszemélynek nyújtott kölcsönöket több tízmilliárd forint összegben az egyes trustok vagyonkezelőjeként. A társaság mindezt üzletszerűen folytatta, és az érintett kölcsönügyletek nem minősültek (az MNB engedélye nélkül is végezhető) csoportfinanszírozásnak. A Primus Trust ugyanakkor nem rendelkezett a felügyelet engedélyével pénzügyi szolgáltatási, ezen belül pénzkölcsönnyújtási tevékenység végzésére - részletezte a jegybank közleménye.

A bizalmi vagyonkezelés elsősorban a nagyobb magán- és családi vagyonok hosszú távú védelmének, értékmegőrzésének és gyarapításának eszköze. Az üzletszerű bizalmi vagyonkezelők felett a jegybank nem lát el üzleti megbízhatósági (prudenciális), illetve fogyasztóvédelmi felügyeletet. Az MNB ugyanakkor bármely gazdasági társasággal, magánszeméllyel szemben indíthat piacfelügyeleti vizsgálatot, ha azoknál jogosulatlan pénzügyi tevékenység végzésének gyanúja merülne fel - ismertette a jegybank.

A feltárt jogsértés miatt az MNB 2023 áprilisában azonnali hatállyal megtiltotta a Primus Trust számára az engedély nélküli pénzkölcsönnyújtási tevékenység végzését, és - a jogsértés súlyához igazodó - 300 millió forint összegű piacfelügyeleti bírságot szabott ki vele szemben. A határozattal szemben a Primus Trust által kezdeményezett jogorvoslati eljárás immáron végérvényesen lezárult - hangsúlyozta végezetül az MNB.