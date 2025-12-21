Nő a munkanélküliség, nő a recesszió esélye

Az amerikai munkaerőpiacot ugyan nem fenyegeti az összeomlás, de több mutató szerint közelebb került a recesszióhoz – közölte a Fortune . A Bureau of Labor Statistics adatai szerint a novemberi munkanélküliségi ráta 4,6 százalékra emelkedett, ami nem drámai, de magasabb a tavalyi 4,2 százaléknál. Új munkahelyből mindössze 64 ezret hoztak létre, nagyjából ugyanannyit, mint áprilisban, ami a növekedés kifulladására utal.

A Moody’s Analytics szakértői szerint az Egyesült Államok közel áll ahhoz, hogy „bekapcsoljon” a Sahm-szabály: ez a mutató akkor jelez recessziót, ha a munkanélküliségi ráta háromhavi átlaga legalább 0,5 százalékponttal magasabb lesz, mint az előző 12 hónap minimuma. Novemberben ez a különbség 0,43 százalékpont volt. Dante DeAntonio úgy fogalmazott: ha az állástalanság decemberben is 4,6 százalékon marad, a szabály eléri a határértéket.

Cris deRitis, a Moody’s helyettes vezető közgazdásza 40 százalékra teszi a jövő évi recesszió esélyét, ami magasabb a Wall Street 30–35 százalékos konszenzusánál. Mark Zandi vezető közgazdász szerint az is aggasztó, hogy már a „nullszaldós” havi foglalkoztatás is csak 50–75 ezer új állásnál van, részben a szigorúbb bevándorláspolitika miatt, amely visszafogja a munkaerő-kínálatot.

Zandi szerint ha a munkanélküliség azért marad viszonylag alacsony, mert kevés a rendelkezésre álló munkaerő, az azt jelzi, hogy a munkaerő-kereslet valójában nagyon gyenge. Ezt erősíti a vámok és a „deglobalizációs” lépések hatása, de egyre nagyobb szerepet játszik a mesterséges intelligencia is. Egyelőre az AI-hatás csak mérsékelt, főleg a fiatalabb munkavállalókat érinti, de ha a technológia valóban jelentős termelékenységnövekedést hoz, akkor – a Moody’s szerint – akár tartós munkahely-csökkenés is bekövetkezhet, még kedvező tőzsdei várakozások mellett is.

