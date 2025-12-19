Januártól minden megváltozik a hagyatéki ügyekben

A kormány döntése alapján 2026-tól megszűnik a hagyatéki vagyon papíralapú bevallása, és helyette egy egységes, online adatbázis segíti majd a közjegyzők és az örökösök munkáját. Januártól komoly átalakulás kezdődik a hazai öröklési és hagyatéki eljárásokban, írta a TEOL .

Hagyatéki eljárás: változnak a szabályok, tulajdonjog bejegyzése

Több ponton is változnak az ingatlanöröklésre vonatkozó szabályok, módosul a tulajdonjog bejegyzésének rendje és a közösen örökölt ingatlan eladása. A változtatások célja, hogy a hagyatéki eljárások gyorsabbak és átláthatóbbak legyenek.

Jelenleg az örökösöknek a haláleset után 8 napon belül maguknak kell összeírniuk az elhunyt vagyonát: ingatlanokat, bankszámlákat, autókat, értéktárgyakat és minden olyan vagyonelemet, ami a nevén volt. Ezt a listát adják át a közjegyzőnek, aki ennek alapján indítja meg a hagyatéki eljárást. A rendszer egyik legnagyobb problémája az, hogy az örökösök nem mindig tudnak minden vagyontárgyról, így könnyen kimaradhatnak tételek a hagyatékból.

A januártól induló új modell ezt a bizonytalanságot szünteti meg. A közjegyzők egy központi digitális nyilvántartáshoz kapnak hozzáférést, amelyben automatikusan látszanak majd az elhunyt személyre vonatkozó adatok: ingatlan-nyilvántartási adatok, gépjármű-regiszter, bankszámlák és értékpapírok, biztosítások, esetleges tartozások és zálogjogok.

Mivel jövőre a közjegyzők gyorsabban jutnak hozzá a vagyoni adatokhoz, hamarabb állíthatják össze a hagyatéki leltárt. Ez különösen olyan esetekben jelent előnyt, amikor több örökös vitatkozik az öröklés rendjéről, vagy korábban nem volt ismert minden vagyontárgy.

Ugyanakkor a központi adatbázis elsősorban azokat az elemeket kezeli, amelyek valamilyen állami nyilvántartásban szerepelnek.

Nem kell hónapokat várniuk az örökösöknek a tulajdonjogért

Az egyik legfontosabb változás, hogy a jövőben az örökösöknek nem kell külön kérvényezniük az ingatlan tulajdonjogának bejegyzését. Miután lezárult a hagyatéki eljárás, a közjegyző automatikusan továbbítja az adatokat a földhivatalnak, így magától megtörténik a tulajdonosváltás. Ezzel megszűnik az a gyakorlat, hogy az örökösöknek hónapokat kell várniuk a tulajdonjog bejegyzésére, és külön kellene intézkedniük a földhivatalnál.

Az új szabályozás egy másik eleme, hogy országosan bevezetik az elektronikus hagyatéki eljárást, a közjegyzők online adatbázisban rögzítik a hagyatéki tárgyakat és iratokat. Így az örökösök az ország bármely pontjáról – vagy akár külföldről – hozzáférhetnek a hagyatéki információkhoz, nincs szükség személyes ügyintézésre.