Kevesebb lehet az infláció a vártnál 2026-ban

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) szeptemberi előrejelzéséhez képest jóval alacsonyabb lehet a jövő évi infláció - mondta a jegybank közgazdasági előrejelzésekért és elemzésekért felelős igazgatója a decemberi Inflációs jelentést ismertető online tájékoztatón csütörtökön.

Balatoni András közölte: erre az évre 4,4 százalékos inflációt prognosztizál az MNB, 2026-ban pedig 3,2 százalékos lehet a pénzromlás üteme, ami érdemi revízió a jegybank szeptemberi előrejelzéséhez képest, amikor 3,8 százalékos inflációra számítottak. A lehetséges kockázatok kapcsán kulcskérdésként említette az igazgató a jövő év eleji átárazások dinamikáját, valamint az árréskorlátozás kivezetését, annak időzítését és hatásait, ami jelentősen befolyásolhatja az infláció alakulását.

A bruttó hazai termék (GDP) idén 0,5 százalékkal bővülhet, 2026-ban 2,4 százalékos, 2027-ben pedig 3,1 százalékos lehet a növekedés az MNB várakozásai szerint - jelezte a jegybank igazgatója.